Wehr Rückblick auf ein Jubiläumsjahr

Die evangelische Kirchengemeinde in Wehr feierte 2016 den Bau der ersten Kirche in der Stadt vor 125 Jahren.

Viele Menschen nutzen den Abschluss des Jahres zum Innehalten und Nachdenken. Etliche Besucher waren am Samstagabend in die evangelische Friedenskirche gekommen, wo Pfarrer Martin Rathgeber einen Gottesdienst feierte und Kirchengemeinderätin Helga Heuschmid-Keiper das Jubiläumsjahr Revue passieren ließ. Evelyn Schneider begleitete den Gottesdienst an der Orgel.

Das abgelaufene Jahr habe manche Probleme, aber auch viel Hoffnungsvolles gebracht, erklärte Pfarrer Rathgeber in seiner Predigt. Die Flüchtlingsfrage habe im Vordergrund gestanden, doch „viele Menschen nahmen diese Herausforderung an, und wir sahen, dass die Welt zusammenrückt und die Menschen aufeinander angewiesen sind.“ Eines bleibe im Wandel der Zeiten bestehen – nämlich die Worte der Bibel. Im Zentrum der Predigt standen die mahnenden Worte des Propheten Jesaja, der sein Volk zur Umkehr aufgerufen hatte, und besonders dessen Satz „Durch Stillesein und Hoffen werdet ihr stark sein“. Heute sei man überall von Geräuschen umgeben, denn Tempo, Hektik und die Angst, sich selbst zu begegnen, prägten das Leben der Menschen, so Martin Rathgeber. Es zähle aber nicht nur die Zahl der Tage, sondern auch deren Inhalt und Tiefe. „Wir ahnen, dass die Stille uns gut tut, denn in der Stille liegt eine große Kraft, und Gott ist eher in der Stille zu finden.“ In dem Bekenntnis der persönlichen Schuld konnte jeder Gottesdienstbesucher seinen eigenen Schlussstrich unter das Jahr ziehen.

Insgesamt wurden 2016 in der evangelischen Gemeinde Wehr-Öflingen 35 Kinder getauft. Mehrere Paare haben sich gefunden und das Ja-Wort gegeben: Zwei Paare ließen sich in der Friedenskirche trauen, je ein Paar in St. Martin, Schopfheim, Höllstein, Haltingen und Kraichtal. Von 39 Gemeindemitgliedern musste man endgültig Abschied nehmen.

Vor 125 Jahren, im Oktober 1891, war die erste evangelische Kirche in Wehr geweiht worden. Diese kleine neogotische Kirche wurde durch die 1964 eingeweihte Friedenskirche ersetzt. Die Gemeinde gab eine umfangreiche Festschrift heraus und organisierte ein vielfältiges Programm, dessen Höhepunkt der Festgottesdienst im Oktober mit dem Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh und dem Kirchenchor war. Anfang Oktober wurde die Ausstellung „125 Jahre – ein Blick zurück“ eröffnet, die von Petra Schneider sowie Imma Annecke-Hein kuratiert und von Erna Lörracher eingeleitet wurde. Im Juli feierte man das Gemeindefest und das Sommerfest im Haus der Diakonie, und im September gab es ein fröhliches Beisammensein mit Singen und Grillen. Weitere Gottesdienste, Konzerte und Vorträge rundeten das Programm ab.

Martin Rathgeber dankte allen, die zum Gelingen der Feierlichkeiten beigetragen hatten. „Es war ein schönes Jubiläumsjahr mit unterschiedlichsten Veranstaltungen, nur hätte ich mir bei dem einen oder anderen Termin ein paar Besucher mehr gewünscht.“ Und ein ganz wichtiges Festjahr steht vor der Tür, denn 2017 jährt sich zum 500. Mal Martin Luthers Thesenanschlag an die Schlosskirche von Wittenberg. In Wehr wird es keine großen Veranstaltungen zu diesem Thema geben, weil der Gemeinde eine Visitation bevorsteht, aber auf der Ebene des Kirchenbezirks wird man das Reformationsjubiläum gebührend feiern.