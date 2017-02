Wehr Rolle rückwärts im Wehrer Gemeinderat

Der Wehrer Gemeinderat ändert erneut die Hauptsatzung und gibt kleinen Fraktionen wieder mehr Rechte

Wehr (job) Zum dritten Mal in vier Monaten hat der Wehrer Gemeinderat seine Hauptsatzung geändert und den kleineren Fraktionen nun doch wieder mehr Rechte eingeräumt. Wie schon nach der ersten Änderung im Oktober können nun vier Gemeinderäte einen Antrag an einen Gemeinderatsauschuss überweisen. Davor lag das Quorum bei fünf Räten – zur Anwendung war dieses Minderheitenrecht in den vergangenen Jahren aber nie gekommen. Als im Oktober der damalige Stadtrat Gerard Reichert (SPD) beantragte, den Bebauungsplan Breit II an den Bauausschuss zu verweisen, und sich diesem Wunsch fünf Räte anschlossen, war es somit ein Novum. Und es schlug wellen: Bürgermeister Michael Thater hielt den Antrag für "sachlich völlig unangebracht" und bezeichnete das Vorgehen sogar als "Missbrauch des Minderheitenrechts". Schon im November drehte der Gemeinderat das Rad zurück, schrieb in der Hauptsatzung fest, dass nur eine einfache Mehrheit (also elf Räte) das Recht bekommen sollen, einen Antrag an einen Ausschuss zu verweisen. "In der Demokratie entscheidet die Mehrheit und nicht die Minderheit", begründeten damals Vertreter von Freien Wählern und CDU das deutlich höhere Quorum. Damit werde zudem "eine höhere Effizienz der Gemeinderatsarbeit" ermöglicht, hieß es damals. Davon war nun nicht mehr die Rede: Auf Vorschlag von Michael Thater wurde das Quorum nun wieder auf vier gesenkt. Er habe Zusagen von den Fraktionen, insbesondere von der SPD, dass es nicht erneut zu einem Missbrauch dieses Rechts komme, erklärte er. "Es haben sich Dinge entwickelt, mit dieser Änderung reagiere ich auf diese Entwicklung. " Den Begriff "Missbrauch" kritisierte Claudia Arnold (Grüne): Wer ein Recht in Anspruch nehme, müsse nun fürchten, dass ihm von anderen Missbrauch vorgeworfen werde. Dies sei eine rein subjektive Bewertung. Christoph Schmidt (FW) beharrte hingegen darauf, dass in einer Demokratie die Mehrheit entscheiden solle. Mit elf zu fünf Stimmen (bei drei Enthaltungen) schloss sich die Mehrheit im Gemeinderat dem Antrag Thaters an.