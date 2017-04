Wehr Richtfest in der Egertenstraße

Richtfest in der Egertenstraße

Ein Wohn- und Geschäftshaus entsteht am südlichen Ortseingang zur Wehrer Kernstadt.

Ein regelrechter Bauboom ist derzeit in Wehr zu spüren: Waren es jahrelang hauptsächlich Ein- bis Zweifamilienhäuser, die im Stadtgebiet errichtet wurden, widmen sich nun viele Bauherren dem Geschosswohnungsbau beispielsweise hinter dem Wehrahof, am Eingang zum Brennet-Areal oder an der Breitmattstraße.

Dieser Tage konnte ein weiteres bedeutendes Bauprojekt sein Richtfest feiern: An der Ecke Öflinger Straße/Egertenstraße entsteht derzeit ein vierstöckiges Wohn- und Geschäftshaus, in dem acht Mietwohnungen sowie die gleiche Anzahl Gewerbeeinheiten zur Verfügung stehen. Auch wenn das Gebäude erst im November bezugsbereit sein wird, einige Flächen sind bereits fest vermietet. Fest steht, dass ein Versicherungsbüro hier eine neue Heimat findet, im Gespräch ist auch noch eine Physiotherapie- sowie eine Facharztpraxis. Ferner ist das gewerbliche Vermieten von möblierten Kurzzeit-Appartements geplant.

Realisiert wird das Gebäude von einer rein Wehrer Bauherrengemeinschaft, bestehend aus Hans-Peter Zimmermann, Axel Richter, Matthias Kolofrat sowie Berthold und Kilian Bühler. Und auch bei den ausführenden Handwerkern sind vornehmlich Firmen aus Wehr und der näheren Umgebung zum Zuge gekommen. Trotz des gehobenen Standard sollen die barrierefreien Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen noch bezahlbar bleiben, erklärt Axel Richter.

Eine Bauvoranfrage der Bauherrengemeinschaft für ein reines Wohnhaus auf einem Nachbargrundstück hatte der Wehrer Bauausschuss vor anderthalb Jahren noch abgelehnt. Der Grund: Weil das Gebiet Egerten ein Mischgebiet sei, dürfe der Anteil der Gewerbeflächen nicht zu niedrig sein, ein reines Wohnhaus müsse daher abgelehnt werden. Beim nun entstehenden Wohn- und Geschäftshaus haben die Bauherrn deshalb darauf geachtet, dass die Hälfte der Flächen dem Gewerbe zur Verfügung steht. Das Nachbargrundstück, das damals nicht bebaut werden durfte, soll nun möglicherweise als Stellplatz für Autos dienen.