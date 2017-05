Wehr Rhy-Wehra-Schränzer blicken auf aktives Jahr

An zahlreichen Veranstaltungen war der Wehrer Narrenverein im vergangenen Jahr zu Gast, etwa beim Rosenmontagsumzug in Mainz. Wegen Wegzug einiger Mitglieder fehlt es an aktiven Trompetern und daher sucht der Verein nun nach Interessierten.

Wehr – Ein vollauf rundes Jahr haben die Rhy-Wehra-Schränzer hinter sich gebracht. Höhepunkt war die Teilnahme am Rosenmontagsumzug in Mainz, mit ausgiebiger Fernsehberichterstattung über die Schränzer und Öflingen. Traditionell treffen sich die Mitglieder der Gugge immer am Vorabend zum Vatertag zur Hauptversammlung. Diesmal wieder im Brauhaus Meier. 28 der 43 aktiven Mitglieder waren anwesend. Wegen Wegzug fehlen für die kommende Saison zahlreiche Trompeter in den Reihen des Vereins.

Tambourmajor Dirk Keser rechnet mit einer vermehrten Probenanstrengung im kommenden Herbst. Die Umstellungen im Arrangement und neue Stücke sollen den Wegfall einiger Trompeter kompensieren. „Nur einfach von dreistimmig auf zweistimmig umzustellen, kann’s nicht sein“ merkte Keser an. Die versierten Spieler sollen möglichst schnell ersetzt werden, was an sich schon zeigt, dass vermehrt auf musikalische Qualität und eine gute musische Ausbildung wert gelegt wird. Neben ihrem wechselnden Outfit sei es die musikalische Visitenkarte, die bisher zu bundesweiten Höhenflügen sie gebracht hat. Einladungen von den renommierten und großen Narrenzünfte und Karnevalsgesellschaften gehören dazu. Wie eben in Mainz. Fast schon selbstverständlich sind die Schränzer immer auch beim internationalen Guggenmusiktreffen, die Teilnahme in Schwäbisch Gmünd ist bereits fest gebucht. Und da die Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, die älteste und größte der organisierten Narren im Südwesten des deutschsprachigen Kulturraums, die Guggemusik insgeheim als Kulturgut langsam integriert, kommen die Schränzer rum.

Jährliche Buskosten von mindestens 3500 Euro sind eher zur Normalität geworden.

Natürlich bleiben die Schränzer vor Ort ihren liebgewonnenen Verpflichtungen treu. Bodenständig eben. Kinderumzug durch das Dorf und der beliebte Kinderball in der Öflinger Halle bleiben eine Selbstverständlichkeit. Ganz zu schweigen vom jährlichen Schränzer-Ball am Fasnachtssamstag. Mit „dem diesjährigen Motto „Hollywood“ verbinden offensichtlich recht viele Besucher ein unvergessliche Nacht“, umschrieb Christina Henke die Großveranstaltung. Dem wiedergewählten Vorsitzenden Henke sind die Details vom Ball weiterhin in Erinnerung. „Die handwerklichen Arbeiten und wieder eine ansprechende Deko haben sehr viel Zuspruch bekommen“ war sein Fazit über ihren Fastnachtsball. Letztendlich basiere dies auch auf der guten Kameradschaft untereinander, wie Bürgermeister Michael Thater die Schränzer-Truppe in seinen Grußworten umschrieb. Zumal die „Hintergrundsarbeiten“ beim Laubenfest in Wehr, eine kulturelle Unterstützung für die Stadtmusik ist.

Daniel Meier, Markus Jost, Marc Sütterlin, Thorsten Thiel, und Sabine Lüber sind in Abwesenheit geehrt worden. Passivmitglied Michael Müller ist seit zehn Jahren dabei. Bei den Aktive Uwe Ries, Benjamin Kuttler und Günther Kunzelmann für zehn Jahre. Urs Strittmatter für 20 Jahre. Für 25 Jahre gleich zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden: Reiner Thomann, Peter Probst und Michael Keser. Wahlen: Die turnusgemäßen Wahlen waren eine einstimmige Bestätigung aller zur Wahl angestandenen Vorstandsmitglieder.

Die Rhy-Wehra-Schränzer Öflingen e.V. feiern im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Weitere Musiker sind willkommen.