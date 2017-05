Wehr Retter stehen im Mittelpunkt beim Tag der Helfer in Wehr

Retter stehen im Mittelpunkt beim Tag der Helfer in Wehr

Schauspiel von Technik und persönlichem Einsatz beim Tag der Helfer in Wehr. Besucher zeigen großes Interesse an der Veranstaltung bei Feuerwehrgerätehaus.

Volksfeststimmung herrschte am Sonntag beim Feuerwehrgerätehaus in Wehr. Vom Aprilwetter im Mai ließen sich die Wehrer nicht davon abhalten, zu schauen, wie modern Feuerwehr, DRK, Bergrettung und andere Helfer aufgestellt sind, um im Notfall Leben zu retten. Ein beeindruckendes Schauspiel an Technik und persönlichem Einsatz wurde den Besuchern geboten.

Sehr zur Freude von Stadtkommandant Niccolo Bibbo. Auch er staunte ein wenig darüber, dass trotz des trüben Wetters so viele Besucher zum Gerätehaus gepilgert waren. Gleichzeitig war dies für ihn ein Beleg dafür, welchen Rückhalt die Feuerwehr in der Wehrer Bevölkerung hat und welches Ansehen sie genießt. Und das sei wichtig, schließlich kostet es eine Kommune auch einiges an Geld, um ihre Feuerwehr technisch auf dem neuesten Stand zu halten. Für die neue Drehleiter und den neuen Sozialtrakt im Gerätehaus gab die Stadt im vergangenen Jahr immerhin 1,1 Millionen Euro aus.

„Sobald ein Menschenleben gerettet wird, hat sich der finanzielle Aufwand gelohnt.“ Eine Sicht, die Bibbo sicher mit vielen anderen teilt. Vor Ort war auch das Fahrzeug der Einsatzleitung des Landkreises Waldshut. Das erinnert von innen, mit seinen vielen Computern, Bildschirmen und der gesamten Ausrüstung, ein wenig an die Einsatzzentrale der NASA. Zwischen einer halben und dreiviertel Million habe das Fahrzeug bei der Anschaffung gekostet. Dazu komme die ständige technische Nachrüstung. Bei Großeinsätzen kommt dieses Fahrzeug zum Einsatz. Die Zahl der Einsätze pro Jahr ist nicht so hoch, die Kosten dennoch gerechtfertigt, sind sich alle Fachleute einig.

Damit die ganze Technik, die in einem Fahrzeug steckt – dazu gehört auch eine Drohne mit Kamera und Wärmebildkamera – richtig zum Einsatz kommt, müssen die Einsatzkräfte immer wieder geschult werden und auf dem Fahrzeug üben. Denn die beste Technik ist bekanntlich nur so gut, wie der Mensch, der sie bedient. Und im Kreis Waldshut gibt es nur Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr. Das bedeutet, die Frauen und Männer der Abteilungen machen Fortbildungen und Übungen in ihrer Freizeit. Im Fall eines Einsatzes werden sie glücklicherweise von ihren Arbeitgebern freigestellt, damit sie ausrücken können.

Vor Ort waren gestern auch die Werksfeuerwehren von DSM und Evonik. Die Feuerwehrleute von Evonik hatten ein Fahrzeug mitgebracht, das selbst erfahrene Feuerwehrleute nicht jeden Tag zu sehen bekommen. Montiert sind dort zwei Flugzeugtriebwerke mit jeweils 6000 PS. Sie sorgen dafür, dass pro Minute 8000 Liter Löschwasser bis zu 180 Meter weit gesprüht werden können. „Die technische Entwicklung der vergangenen 20 Jahre hat unsere Arbeit revolutioniert“, so Niccolo Bibbo. Aber sie stelle auch ganz neue Anforderungen in Sachen Aus- und Weiterbildung.

Die Besucher bestaunten die Vorführungen der verschiedenen Hilfsorganisationen und machten große Augen bei den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt und die manch einem schon das Leben gerettet hat und sicher noch viele Leben retten wird.