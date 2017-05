Wehr Rektor Andreas Bosch verlässt Wehrer Gemeinschaftsschule

Die Ausschreibung des Kultusministeriums läuft bereits.

Die Wehrer Gemeinschaftsschule braucht zum kommenden Schuljahr einen neuen Rektor. Wie Andreas Bosch, seit 2013 Leiter der Schule, auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, wechselt er zum kommenden Schuljahr auf die Schwäbische Alb und wird ab August Leiter der Realschule in Münsingen bei Reutlingen. Seit zwei Tagen läuft die offizielle Ausschreibung des Wehrer Gemeinschaftsschulrektors im Mitteilungsblatt des Kultusministeriums.

"Mein Weggang hat rein familiäre Gründe", so Bosch, dessen Ehefrau von der Schwäbischen Alb stammt. Auch die Schwiegereltern leben in direkter Umgebung von Münsingen. "Wir haben lange überlegt, wo unser Lebensmittelpunkt ist", erklärt Bosch, seit gut einem Jahr Vater einer Tochter. Der Abschied aus Wehr falle ihm nach 15 Jahren sehr schwer. "Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden, habe die Menschen schätzen gelernt und hänge auch sehr an Wehr", so der 47-Jährige. "Mit einem kleinen lachenden und einem großen weinenden Auge verlasse ich die Schule, aber ich freue mich auch auf die neue Aufgabe", so Bosch.

Dienstantritt für seinen Nachfolger ist laut Ausschreibung schon am 1. August. Ob dieser Zeitpunkt gehalten werden kann, ist allerdings unklar. Das Besetzungsverfahren, das in der Regel mehrere Monate dauert, sieht auch Anhörungen verschiedener Gremien, wie der Schulkonferenz und des Gemeinderates vor. Falls die Stelle bis zu Beginn des Schuljahres noch nicht besetzt werden kann, würde Konrektor Nikolas Knust die kommissarische Schulleitung übernehmen. Knust kam erst zu Beginn dieses Schuljahres nach Wehr.

Andreas Bosch kam im Jahr 2002 an die damalige Realschule Wehr. Nach seinem Studium in Freiburg und der Referendarzeit in Böblingen war er zunächst Lehrer in der Schweiz. 2009 wurde er stellvertretender Schulleiter, ein Jahr später wurde er zum Konrektor ernannt. Gemeinsam mit dem damaligen Rektor Hans-Martin Bratzel brachte Andreas Bosch frischen Wind in die Realschule. Das Duo Bratzel/Bosch entwickelte mit der Schule ein neues Profil, das auch in der Umbennung in "Walther-von-Klingen-Realschule" erkennbar wurde. Im pädagogischen Bereich führten die beiden Neuerungen ein, wie beispielsweise Lernateliers, in denen die Schüler individuell lernen können. Damit ebneten sie den Weg zur Gemeinschaftsschule, die zum Schuljahr 2014/15 mit großer Euphorie startete. Schon ein Jahr zuvor, zu Beginn des Schuljahrs 2013/14, wurde Andreas Bosch Schulleiter für den nach Tiengen gewechselten Hans Martin Bratzel. Mit der Gründung der Gemeinschaftsschule wuchsen die Haupt- und Werkrealschule, die Zelgschule mit der Außenstelle in Öflingen und die Realschule zu einer einzigen Schule mit nur einer Leitung zusammen. Einen Dämpfer erlebte die neue Schulform 2016, als die nach einem massiven Rückgang der Anmeldungen nur knapp die Zweizügigkeit erreichte. In diesem Jahr zeigt sich sich aber erholt: Mit mittlerweile 54 Anmeldungen für die fünfte Klasse kratzt die Schule sogar wieder an der Dreizügkeit.

Dass Bosch nun wieder Rektor einer Realschule wird, will er ausdrücklich nicht als Signal gegen die Gemeinschaftsschule verstanden wissen. "Auf gar keinen Fall! Beide Schulform haben ihre Berechtigung und ergänzen sich im Land wunderbar."