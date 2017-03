Wehr Rekordjahr für St. Elisabethen-Verein Wehr-Öflingen in Sachen Investitionen

Zahlreiche Investitionen will der Verein in diesem Jahr stemmen. Die Ausgaben sind mit 33 600 Euro datiert. Allein der Umbau des Eingangsbereiches des Pflegeheims soll rund 6000 Euro kosten.

Wehr – Auf ein „erfolgreiches und arbeitsreiches“ Jahr 2016 blickte der St. Elisabethen-Verein Wehr und Öflingen in seiner Hauptversammlung am Donnerstag zurück. Sich nun auf seinen Lorbeeren auszuruhen, gedenkt der Verein jedoch keineswegs. Ganz im Gegenteil: In Sachen Investitionen und Ausgaben kündigte Vorsitzender Hans Loritz für 2017 gar ein „Rekordjahr“ an.

An Ausgaben sind im laufenden Jahr 33 600 Euro vorgesehen. Größte Posten sind dabei der Umbau des Eingangsbereiches des Pflegeheimes in Wehr sowie der Bau eines Carports für die beiden Busse der Tagespflege in Öflingen, die jeweils mit 6000 Euro zu Buche schlagen werden. In Angriff genommen wird das im letzten Jahr zurückgestellte Projekt „Führerschein“. In Kooperation mit der Verkehrswacht und dem Stadtseniorenrat soll Senioren die Möglichkeit gegeben werden, die eigene Fahrtüchtigkeit zu überprüfen und bei Bedarf eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Eine Fortsetzung finden wird 2017 das Engagement für bedürftige Menschen. Allen voran kündigte Loritz die Fortsetzung der Unterstützung des Sprachunterrichtes für Flüchtlinge und Asylbewerber an. Dank einer zweckgebundenen Spende hätte der Verein 5000 Euro in Sprachkurse und Lernmaterialien investieren können, informierte Loritz das Plenum.

Wunsch nach Verjüngung des Vereins

Einzig bei dem Thema Mitgliederzahlen waren nachdenkliche Töne zu vernehmen. Mit 534 Mitgliedern zeigt sich der Verein quantitativ zwar sehr gut aufgestellt. Loritz bereitete die recht hohe Altersstruktur allerdings Sorgen. Eine Verjüngung durch Anwerben jüngerer Mitglieder täte dem Verein sehr gut, befand Loritz. Die Mitgliederwerbung erhob er zu einer wichtigen Aufgabe für das Jahr 2017.

Beeindruckt von Tätigkeitsbericht und Vorausschau des St. Elisabethenvereines zeigte sich Michael Thater. „Ein ganz wichtiger Verein“, lautete das Lob des Wehrer Bürgermeisters. Sehr viel Geld sei sehr gut investiert worden. Das soziale Engagement des Vereines – allen voran in der Flüchtlingshilfe – sei „für das gesellschaftliche Leben der Stadt sehr wichtig“, sagte Thater. Einen „leicht kritischen Zungenschlag“ wollte sich der Bürgermeister dann doch nicht verkneifen. Angesichts der Neugründung des Nachbarschaftshilfevereines „Miteinander-Füreinander“ mahnte Thater zu einem guten Miteinander. Auf Ausdrücke wie „Revierkämpfe“ und „Eifersüchteleien“ verzichtete er zwar. Die freundlich-wohlwollende Aufmunterung Thaters zur „Verzahnung“ und „gegenseitigen Unterstützung“ gerade bei sehr wichtigen sozialen und caritativen Belangen dürfte an Deutlichkeit jedoch ausgereicht haben.