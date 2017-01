Öflingen Radballer küren Vereinsmeister

Die Radballer zeigen ihr Können bei vereinsinternen Radball-Turnieren.

Vereinsinterne Radball-Turniere sind seit Jahrzehnten in Öflingen ein gerne wahrgenommenes Pflichtprogramm für den ambitionierten Nachwuchs. Mit etwas Losglück können zufällige Mannschaften zusammengewürfelt werden, die gänzlich neue Optionen für die Spielpaarungen bieten. Die illustre Namensgebung der Mannschaften orientiert sich dabei am sportlichen Unvermögen ihrer erlernten Technik: Reifenquetscher, Lenkerbieger oder Speichenbrecher sind die sportinternen Vorwürfe. Sonst natürlich immer nur gegenüber den Gegnern bei den Ligamatches.

Aktuelle Vereinsmeister der Jugend vom RSV Öflingen ist die Paarung Sattelsitzer mit Nico Buchner und Jonathan Kranz geworden. Der Samstagmorgen in der Öflinger Sporthalle folgt den aktuellen Ritualen der Vereinsjugend. "Vor 11.30 Uhr sind die doch noch nicht fit", musste Julian Urich seinen Schützlingen zugestehen. Der Vereinsvize hat sich pflichtbewusst um die Arbeit im Hintergrund gekümmert. Aufbau und Organisation am Morgen ist eine Routine für Urich. Nur mit der Raumtemperatur hadert er, draußen kalt heißt an solchen Morgen auch: die Öflinger Halle ist wieder zu kalt. Da kann er nicht viel ausrichten. Die Tore stehen, die Banden sind angebracht und die Fangnetze hängen. Vorstand Ditmar Klausmann hat noch einen kleinen Jetlag, da hilft wie immer seine Frau Daniela gerne aus. Dann noch die Tische und Stühle für die Gäste und schon ist ein Turniertag vorbereitet. Am Nachmittag und frühen Abend sind noch Ligaspiele angesetzt. Der spielerische Ehrgeiz kommt schnell bei den Paarungen dann zur Geltung. Benedikt Kranz und Tobias Gross eröffnen gegen Simon Buchner und Elias Engel die Vereinsmeisterschaft. Zwei Mal fünf Minuten ist der Modus für die Jugend. Das Spielfeld hat die vorgeschriebene Größe von 11 auf 14 Meter. Und der Spielball ist mit 600 Gramm deutlich schwerer als der geläufige Fußball.

Die Paarungen ziehen sich über Mittag hinweg. Spannend werden dann die Finale von allen Teilnehmern verfolgt. Das kleine Finale um den dritten Platz wird zum heiß umkämpfen Match. Im entscheidenden Vier-Meter-Schießen setzten sich Felix Hinnenberger und Nikolas Kranz dann durch.