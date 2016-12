Das baurechtliche Verfahren um den Bau des Pumpspeicherwerks (PSW) Atdorf tritt im Januar in eine neue und entscheidende Phase: In der Zeit von Montag, 10. Januar, bis Samstag, 28. Januar, wird das Landratsamt Waldshut in der Seebodenhalle den Antrag der Schluchseewerk AG auf Planfeststellung und die eingegangenen Einwendungen erörtern.

"Der Erörterungstermin ist grundsätzlich nicht öffentlich, es ist gleichwohl beabsichtigt, öffentlich zu verhandeln, sofern kein Beteiligter dem widerspricht", erklärte der Erste Landesbeamte im Landratsamt Waldshut, Jörg Gantzer, als Leiter des Planfeststellungsverfahrens gestern bei einem Pressegespräch. Neben den über 300 Sitzplätzen für Einwender wird auch die Zuschauerempore der Seebodenhalle für die Öffentlichkeit geöffnet. "Die Erörterungsverhandlung gliedert sich grundsätzlich nach Sachthemen. Einwendungen von Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen werden dabei beim jeweiligen Sachthema behandelt", so Gantzer. Von der Erörterungsverhandlung wird von eigens angereisten Stenografen des Landtags ein Wortprotokoll erstellt, das einige Wochen später auf der Homepage des Landratsamts abrufbar sein wird.

„Ob die Erörterungsverhandlung innerhalb von drei Wochen abgeschlossen werden kann, muss sich zeigen", so Gantzer „Ich rechne damit, dass der Antrag bei einzelnen Aspekten, insbesondere im Bereich des Naturschutzes, ergänzt und überarbeitet werden muss, so dass es voraussichtlich zu einer weiteren Erörterungsverhandlung kommen wird." Ob diese noch 2017 stattfinden kann, sei derzeit noch nicht absehbar. "Mitglieder von Verbänden, die sich im Verfahren ehrenamtlich engagieren, haben uns dabei signalisiert, dass sie bei einer dreiwöchigen Verhandlung zeitlich an das für sie Leistbare stoßen", ergänzt Caren-Demse Sigg, die stellvertretende Leiterin des Amtes für Umweltschutz. Für die Behörde ist das Verfahren ebenfalls eine Herausforderung: Rund 30 000 Arbeitsstunden hätten seine Mitarbeiter in die Vorbereitung der Erörterung gesteckt, so Gantzer.

Inhaltlich geht es in dem Verfahren um einige "juristische Leckerbissen", wie ein Anwalt schon im Vorfeld formulierte. Ein Knackpunkt ist, dass es für Pumpspeicherwerke keine eigenen Planfeststellungsvorschriften gibt, wie beispielsweise bei einer Autobahn oder einem Flughafen. Bei einem PSW orientiert sich das Verfahren an einer ganzen Reihe von Gesetzen. Die Frage, ob für das Vorhaben auch private Grundbesitzer enteignet werden können, wird eines der zentralen Themen sein. Naturschutzrechtliche Fragen, die Belastung der Bevölkerung mit Immissionen, wie Lärm, Erschütterungen und Staub und dessen Inhaltsstoffe, über die Sicherheit der Stauanlagen bis zu der Frage, wie sich das Vorhaben auf den Wasserhaushalt auswirkt, sollen in den drei Wochen erörtert werden.

Mit einem Planfeststellungsbeschluss rechnet Jörg Gantzer nicht vor 2019. Dieser ist noch juristisch anfechtbar. Bis ein rechtskräftiger Beschluss vorliegt, könnte es bei drei Verwaltungsgerichtsinstanzen mindestens weitere sechs Jahre dauern.



Der grobe Zeitplan der Erörterung

Der Ablauf der Erörterungsverhandlung bei einem komplexen Vorhaben wie bei der Planfeststellung für das PSW Atdorf ist in zeitlicher Hinsicht nur begrenzt planbar. Die Tagesordnung ist deshalb nicht verbindlich. Es ist laut Landratsamt Waldshut nicht geplant, einzelne Sachthemen zeitlich vorzuziehen. Einzelne Themen können bei Verzögerungen aber zeitlich später als angegeben behandelt werden.