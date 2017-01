Wehr/Bad Säckingen Pumpe gegen Autobahn: Gerangel um Ausgleichsflächen hat begonnen

PSW und Autobahn kommen sich nach Ansicht der Projektverantwortlichen vor allem bei den Ausgleichsflächen in die Quere. Kritisiert wird von den Parteien insbesondere die mangelhafte Kommunikation

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bad Säckingen/Wehr – Im Hinblick auf das PSW Atdorf und dessen Folgen muss sich die Kommunikation zwischen Antragssteller Schluchseewerk AG und den übrigen Beteiligten und Betroffenen dringend verbessern. Das gilt gerade im Hinblick auf mögliche Konflikte mit dem Autobahnbau und Ausgleichsmaßnahmen auf Grundstücken von Kommunen. Das wurde beim gestrigen Erörterungstermin in Wehr deutlich. Denn in vielen Bereichen herrscht große Unklarheit, oder die Verfahrensbeteiligten gehen von unterschiedlichen Maßgaben aus. Immer wieder wurden gestern Dialogbereitschaft signalisiert und Gespräche angekündigt. Unbeantwortet blieb derweil die Frage: Warum erst jetzt? Immerhin liegen die Pläne der Schluchseewerk AG bereits seit mehr als acht Jahren auf dem Tisch, die Konsens-Trasse hat 2012 frischen Wind in die Autobahndiskussion gebracht.

Die Sorge, dass der Bau des Pumpspeicherwerks Atdorf dem lang erhofften Autobahnbau in die Quere kommt, ist groß. Während Experten es für durchaus realistisch halten, beide Vorhaben nebeneinander zu realisieren, rangeln Straßenverkehrsbehörde und PSW-Projektträger jetzt offen um Kompensationsflächen. Verfügbare Flächen sind nämlich gerade in der Umgebung von Bad Säckingen derart überschaubar, dass sie kaum für die beiden Vorhaben ausreichen, bei denen jeweils ein immenser Flächenverbrauch zu kompensieren ist.

Nach Ansicht von Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl, könnte die Frage nach Ausgleichsflächen bei der Autobahn sogar zum Zünglein an der Waage werden, wenn es nämlich um Kosten-Nutzen-Berechnungen geht. Auf der anderen Seite beansprucht die Schluchseewerk AG ein Vorrecht auf Kompensationsflächen, schließlich sei die Planung wesentlich weiter gediehen als die der seitens Bad Säckingen heiß ersehnten Autobahn-Umfahrung.

"Die Planung des A98-Abschnitts 6 ist ein Kinderspiel im Vergleich zur Kompensationsplanung", schilderte die Vertreterin des Regierungspräsidiums, Heidi Götz, in der engagierten Diskussion. "Wenn es so einfach wäre, neue Kompensationsflächen zu finden, dann machen Sie das doch", lautete Götz' provokanter Appell an die Vertreter der Schluchseewerk AG. Denn die vorhandene Fläche reiche kaum aus, dass die Gemeinden ihre eigenen Projekte ausgleichen könnten.

Undenkbar seien indes die von der Schluchseewerk AG für Kompensationen anvisierten Flächen im Bereich der Anschlusspunkte an den bestehenden Abschnitt 7 bei Rothaus und den Abschnitt 5 bei Schwörstadt: "Hier handelt es sich um Zwangspunkte, die nicht anderweitig genutzt werden können", so Götz weiter. Zumal es im Bereich des Abschnitts 5 bereits eine Veränderungssperre gebe, an der das RP auf jeden Fall festhalte. Zudem habe die Behörde stets klar gemacht, dass an allen verbleibenden Trassenvarianten festgehalten werde. Die Haselbachvariante und die Tröndle-Variante sind bekanntlich ausgeschienden, weil sie durch das Unterbecken des PSW verlaufen würden. Den Schluchseewerken warf Heidi Götz während des ganzen Verfahrens "mangelnde Konsensbereitschaft" vor.

Die Vertreter der Schluchseewerk AG wiesen diesen Vorwurf vehement zurück: "Wir haben immer wieder den Dialog gesucht", sagte Projektleiter Christoph Giesen. Allerdings habe es bei Terminabsprachen mit dem RP in der Regel Schwierigkeiten gegeben. Im Übrigen hapere es nach Ansicht der Schluchseewerk AG beim RP offenkundig auch behördenintern mit der Kommunikation: Seitens der Raumordnungsbehörde seien nämlich in Sachen Veränderungssperren und Kompensationsmaßnahmen ganz andere Aussagen getroffen worden als von der Straßenverkehrsbehörde, so Schluchseewerk-Anwalt Klaus-Peter Dolde.

Nach Dafürhalten des Unternehmens bleiben auch beim Bau des PSW Atdorf alle im Bundesverkehrswegeplan festgeschriebenen Trassenvarianten möglich, selbst wenn es beim Bau zu zeitlichen Überschneidungen käme. Auch bei den Kompensationsflächen machen die Planer der Schluchseewerk AG keine unüberbrückbaren Konflikte aus.

Was hingegen eine mögliche stärkere Verzahnung beider Projekte in Planung und Umsetzung anbelangt, wie sie die Stadt Bad Säckingen fordert, macht Rechtsanwalt Klaus-Peter Dolde wenig Hoffnung: "Die rechtlichen Grenzen sind hier sehr eng gesetzt, außerdem befinden sich die Vorhaben auf einem sehr unterschiedlichen Planungsstand." Bei der Autobahnplanung könne man allenfalls von "noch nicht völlig verfestigten Planungsabsichten" sprechen. Dies komme de facto der Planung der Schluchseewerke in die Quere, weil vier mögliche Trassenverläufe als etwaige Ausgleichsflächen nicht zur Verfügung sehen.

Auch die betroffenen Kommunen fordern, wesentlich stärker in die weiteren Gespräche eingebunden zu werden, "vor allem, weil diese die Konsequenzen der Vorhaben zu tragen haben und dort eventuell sogar andere Projekte verhindert werden, weil es an Kompensationsflächen mangelt", verdeutlichte Rechtsanwalt Torsten Heilshorn, der Bad Säckingen, Rickenbach und Herrischried vertritt.

Konfliktpotenzial durch Kompensationen auf kommunalen Flächen