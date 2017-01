Wehr Projekt des Netzwerks Integration: Frauen kochen um die Welt

Projekt des Netzwerkes Integration Wehr: Frauen unterschiedlicher Nationalitäten bereiten gemeinsam Speisen zu. Beim Abendessen lernen sich die Frauen besser kennen und erhalten Einblicke in die einzelnen Lebensschicksale.

Mehr als 30 Frauen aus Afghanistan, Deutschland, dem Iran, Nigeria und Syrien fanden sich am Samstag Abend in der Schulküche der Gemeinschaftsschule in Wehr zusammen. Mit "Frauen kochen um die Welt", startete ein Projekt, welches aus dem Frauencafé des "Netzwerkes Integration Wehr" hervorging und Frauen unterschiedlicher Nationalitäten nicht nur an einen Tisch, sondern auch am Herd und dem Spültisch zusammenbringen will.

Britta Distler aus Wehr und Edna Boamah aus Lörrach, die den Abend organisierten, engagieren sich beide im Netzwerk Integration in Wehr und hatten die Idee, sich im Rahmen des Netzwerkes an dem Landesprogramm "Gemeinsam in Vielfalt" des Ministeriums für Soziales und Integration in Baden Württemberg zu beteiligen.

Dieses Förderprogramm unterstützt finanziell die ehrenamtliche Arbeit von Initiativen in der Flüchtlingshilfe. Und wo finden leichter Begegnungen statt als beim gemeinsamen Kochen und Austauschen von Rezepten. Die badischen Frauen hatten wohl eher syrische Falafel oder Humus erwartet. Statt dessen startete das Kochprojekt, bei dem sich die Frauen erst zusammen finden mussten, an ihrem ersten Abend mit typisch deutschen Gerichten. Kartoffelsuppe, Brathähnchen und Salat, Frikadellen mit Pilzsauce und Vanillepudding mit Mandelkrokant standen auf der Speisekarte.

Während man sich von Gemüsesuppe und Fleischbällchen wohl in allen Nationen und Regionen ernährt, waren die Käsespätzle doch eine echte Herausforderung. Und das nicht etwa nur für die Flüchtlingsfrauen. Auch die deutschen Frauen hatten ihre Mühe, die richtige Teigkonsistenz zu entwickeln. Also einfach war es nicht – aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen und vor allem, es schmeckte allen hervorragend.

Und noch viel mehr kam beim Basteln des Tischschmucks, beim Decken des Tischs und beim Essen auf den Tisch: Wie beschwerlich der Weg von Syrien übers Meer nach Europa war. Welches Leben, welche Menschen und welche Bindungen die Flüchtlingsfrauen in ihrer Heimat zurückgelassen haben. Welchen Optimismus und wie viel Offenheit für ein neues Leben eine syrische Lehrerin für Mathematik mit sich bringt, wenn sie ihre Zukunft als Produktionsarbeiterin in der Wehrer Pharmaindustrie sieht. Und wie schwer es ist, für Deutsche ebenso wie für Flüchtlinge, in der Region eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Es war ein fröhlicher Abend, geprägt von gegenseitigem Lernen und gegenseitiger Achtung , und man verabredete sich zum nächsten gemeinsamen Kochen am 11. März in der Schulküche der GMS Wehr. Dann können sich alle sicher auf ein persisches Reisgericht, afghanisches Kabuli Palau oder Süßkartoffeln nigerianischer Art und bereichernde Gespräche freuen.



zum nächsten Kochtreff am 11. März sind erhältlich per E-Mail (edna.boamah@googlemail.com) oder telefonisch bei Britta Distler unter 07762/807 15 88.