Wehr Projekt Atdorf: Lärmbalastung durch Großbaustelle

Richtwerte werden beim Haselbecken 16 Monate überschritten

Beim Bau des geplanten Pumpspeicherwerks Atdorf kommen auf die Bevölkerung der Region unstrittig einige Belastungen zu: Lärm, Staub, Verkehr, Licht und Erschütterungen. Wie hoch diese Belastungen sind – und wie sie minimiert werden können, darum ging es beim gestrigen Erörterungstermin im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens des Projekts- Als eines der größten Probleme kristallisierte sich dabei der Baulärm heraus.

Die Baustelle des Gesamtprojekts gliedert sich in drei Baufelder: Das Oberbecken auf dem Abbau in Herrischried, das Unterbecken im Haselbachtal zwischen Brennet und Bad Säckingen und das Betriebsgelände Wehr, wo der Eingang zu den Kavernen sein wird und wo in der Nähe zeitweise zwei Deponien eingerichtet werden. Bei zwei Baufeldern ist die Wehrer Bevölkerung also unmittelbar betroffen, aber auch der Bau des Oberbeckens wird in Wehr durch die Zunahme des Baustellenverkehrs spürbar.