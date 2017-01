Wehr Projekt Atdorf: Gemeinden und Verbände sprechen sich gegen Pumpspeicher aus

Ihre erheblichen Bedenken gegen das geplante PSW Atdorf brachten die betroffenen Kommunen, aber auch Verbände am ersten Tag der Erörtungsverhandlung zum Ausdruck. Vorhabensträger Schluchseewerk AG hält dagegen und verweist auf die Vorzüge und unabdingbare Notwendigkeit des Projekts.

Wehr – Die Erörterungsverhandlung zum geplanten Pumpspeicherwerk (PSW) Atdorf hat begonnen. Mit einer umfangreichen Projektvorstellung und Stellungnahmen der Kommunen und Verbände wurde die dreiwöchige Verhandlung in der Wehrer Seebodenhalle eröffnet. Erwartungsgemäß fanden die Vertreter der von dem möglichen Bau des PSW Atdorf betroffenen Kommunen im Hinblick auf das Projekt deutliche Worte der Besorgnis bis hin zu blanker Ablehnung. Kernthemen der Wortmeldungen waren die befürchteten massiven Eingriffe in die Natur im Fall eines Baus, die Folgen für die Bewohner der Region und den Tourismus, die Auswirkungen auf die Wasserversorgung sowie die Möglichkeit von Enteignungen von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen.

All diese Aussichten hätten dazu geführt, dass Herrischried seine anfänglich offene Haltung gegenüber dem Projekt aufgegeben habe und nun sogar dem Vorhabensträger Schluchseewerk AG dazu rate, vom Bau des PSW Abstand zu nehmen, wie Bürgermeister Christof Berger bekräftigte: „Die Stimmung des Gemeinderats, der Verwaltung und der Bevölkerung hat sich in den vergangenen acht Jahren grundlegend gewandelt“, so Berger. Das Misstrauen gegen den Vorhabensträger Schluchseewerk AG sei groß, denn von der Devise, nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg zu handeln, sei kaum noch etwas zu spüren.

Aus Sicht der Hotzenwaldgemeinden müsse vor allem ein tragbares Konzept für die Ersatzwasserversorgung her, erklärte Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernik: „Unser Wasser ist nicht verhandelbar.“ Tiefbrunnen auf Rickenbacher Gemarkung seien allemal erstrebenswerter als eine Wasserdotation über kilometerlange Leitungen vom Höchenschwander Berg. Und was Flächen für Ausgleichsmaßnahmen anbelangt, dürften diese keinesfalls auf Kosten der Landwirtschaft erhoben werden. „Wir stellen uns nicht gegen das Vorhaben, aber wir haben große und immer weiter wachsende Bedenken. Denn alle Ausgleichsmaßnahmen bringen nichts, wenn unsere Region zu einer verfremdeten Industrielandschaft geworden ist.“ Die Sorge um den Gesundheits- und Tourismusstandort Bad Säckingen brachte dessen Bürgermeister Alexander Guhl nachdrücklich auf den Tisch. Die „touristische Marke“, die jährlich 1,3 Millionen Menschen anlocke, sei in großer Gefahr, wenn das Haselbachtal als Naherholungsgebiet wegfalle oder die Heilquellen gefährdet werden: „Die Entwicklungsflächen der Stadt sind äußerst begrenzt. Wir können nicht einfach ein alternatives Gebiet ausweisen“, so Guhl. Wer für eventuelle Ausfälle in der Tourismusbranche hafte, sei laut Guhl ebenso ungeklärt wie die Frage nach Haftung bei durch den Bau entstehende Schäden oder gar den Rückbau des PSW, wenn die Technik nicht mehr benötigt werde. „Wir bezweifeln jedenfalls, dass die Realisierung des Vorhabens von öffentlichem Interesse ist, denn die kommunale Entwicklung wird massiv beschnitten. “ Völlig undenkbar sei zudem, dass das PSW der Autobahn in die Quere komme. „Fraglich ist zudem, ob ein solches Projekt für die Energiewende tatsächlich nötig ist. Ich sehe die Zukunft eher in dezentralen Lösungen.“ Wesentlich zurückhaltender äußerte sich Wehrs Bürgermeister Michael Thater: Die Stadt sei nicht grundsätzlich gegen das Vorhaben, sofern die energiewirtschaftliche Notwendigkeit gegeben sei. Allerdings müssten gewisse Punkte gewährleistet sein. „Dazu gehört eine möglichst geringe Beeinträchtigung der Bürger durch eine möglichst kurze Bauzeit“, so Thater. Für den Betrieb der Anlage gelte es, eine möglichst große Sicherheit zu garantieren, insbesondere bei der Kaverne.

Schwerwiegende Bedenken brachte auch die BI Atdorf zum Ausdruck: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass das Projekt durchgeboxt werden soll, obwohl so viele Probleme ungelöst sind“, konstatierte der BI-Vorsitzende Klaus Stöcklin. Hunderte Quellen könnten beeinträchtigt werden, die Nachteile für die vom Tourismus abhängigen Kommunen in der Region seien absehbar und drastisch. Möglicherweise gebe es Konflikte mit der Autobahn. Und spätestens seitdem Enteignungen im Raum stünden wachse der Widerstand – gerade auf dem Hotzenwald drastisch.

Der BUND kommt nach Abwägung von Für und Wider des PSW zu dem Schluss: „Das Vorhaben kann nur abgeblasen werden, denn die Energiewende gelingt auch ohne dieses PSW“, so Sylvia Pilarsky-Grosch. Nicht nur seien Technik und Geschäftsmodell veraltet und die Vorzeichen auf dem Energiemarkt hätten sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. Die mit dem Bau einhergehenden Umweltzerstörungen stünden auch in keiner Relation zum Nutzen: „Es ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in einen hoch sensiblen Raum, in Schatzkästchen der örtlichen Umwelt, mit einmaliger Flora und Fauna, die sich nicht einfach versetzen lässt.“ Ihren Protest verlieh der Umweltverband mit einer Kundgebung vor der Seebodenhalle Ausdruck. Symbolisch trugen die Aktivisten die Tierarten zu Grabe, die sie durch den bau der Speicherbecken gefährdet sehen.

Der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, Georg Keller, kritisierte nicht zuletzt die „unbefriedigende Art, mit der die Einwendungen beantwortet wurden.“ Der Schwarzwaldverein stelle sich gegen das Vorhaben, denn der Eingriff in die Landschaft und die Konsequenzen seien beispiellos. Keller appellierte: „Gehen Sie sorgsam mit den Gewässern und dem Grundwasser um. Denn in verödeter Landschaft will kein Mensch Urlaub machen. “ Ähnlich sieht es Michael Martin, Geschäftsführer BLHV-Bezirksgeschäftsstelle Waldshut-Tiengen: Kein landwirtschaftlicher Betrieb könne es sich leisten, auf Flächen in den in dem Umfang zu verzichten, wie es die Schluchseewerk AG in ihrer Ausgleichsplanung vorsehe: „Jeweils die besten Wiesen und Äcker sollen für Ausgleichsmaßnahmen herangezogen werden. Damit wird selbst großen Betrieben die Zukunftsfähigkeit entzogen.“ Am Nachmittag befassten sich die für das Planfeststellungsverfahren zuständigen Vertreter des Landratsamts Waldshut mit Verfahrensfragen und ersten Einwendungen.