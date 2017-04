Wehr Postagentur in Wehr zieht um

Die Postagentur in Wehr zieht in die Todtmooser Straße 43 um. In der Umzugsphase ab 18. Mai müsse mit eingeschränkten Öffnungszeiten gerechnet werden, teilt Betreiber Daniel Geiger mit.

Wehr (jub) Ab dem 22. Mai befindet sich die Postagentur nicht mehr in der ehemaligen Videothek zwischen Fristo Getränkemarkt und dem KiK Modemarkt, sondern einige Meter weiter unterhalb des Parkplatzes in der Todtmooser Straße 43. In der Umzugsphase ab 18. Mai müsse mit eingeschränkten Öffnungszeiten gerechnet werden, teilt Betreiber Daniel Geiger weiterhin mit.

Seit zehn Jahren betreibt Daniel Geiger bereits die Postagentur in Wehr. Was als Zusatzangebot in seinen Videotheken begann, hat sich mittlerweile zum Hauptgeschäft entwickelt: "Videos sind einfach nicht mehr gefragt", so Geiger, der noch weitere Agenturen in Schopfheim, Laufenburg und Tiengen betreibt. Auch hier sind die ursprünglichen Videotheken mittlerweile passé, stattdessen gibt es Schreibwaren, Grußkarten und Geschenkartikel. Zusätzlich können Kunden bei den insgesamt 22 Mitarbeitern neben Briefmarken und Paketen auch ihren Lottoschein abgeben und Geldgeschäfte über die Postbank abwickeln.

In der neuen Filiale sind ab Mai dann ganz neu Überweisungen mit Western Union möglich. Hier können Kunden auch ohne entsprechendes Konto Geld ins Ausland schicken. Dieses neue Angebot wird es auch in Schopfheim und Tiengen geben, so Geiger. Grund für den Umzug sei der auslaufende Mietvertrag gewesen, so Daniel Geiger. Auch die große Geschäftsfläche von 170 Quadratmetern werde nicht mehr gebraucht. Die neue Postagentur ist über eine Treppe vom Lidl-Parkplatz sowie mit dem Auto über die Todtmooser Straße zu erreichen.