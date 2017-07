Wehr, Brennet Polizei sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen in Wehr

Die Polizei bittet um Hinweise zu Straftaten, die sich am Wochenende in Wehr ereignet haben.

Wehr/Brennet – Zwei Einbrüche meldet die Polizei vom Wochenende aus Wehr. Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, wurde in ein Autohaus an der Schopfheimer Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen seitlich am Gebäude eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Innere. Anschließend flexten sie einen dort befindlichen Tresor auf. Nach Sachlage entstand dabei ein kleinerer Brand, der von den Tätern mit einem vorgefundenen Feuerlöscher gelöscht wurde. Da die Verkaufs- sowie Büroräume größtenteils durch eine Glasfront einsehbar sind, ist es möglich, dass Anwohner oder Passanten Geräusche oder andere auffällige Beobachtungen in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben.

Die Tat könnte einen Zusammenhang mit einem Einbruch in der gleichen Nacht ein Blumengeschäft der Rötelbachstraße in Brennet haben. Dort versuchten die Einbrecher zunächst ein Fenstergitter aufzuhebeln, was misslang. Anschließend schlugen sie eine Scheibe am Glasanbau ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort sowie im Bürobereich wurden diverse Schränke durchsucht. Aus einem Arbeitstisch wurde etwas Bargeld entwendet.

Hinweise zu beiden Straftaten in Wehr bitte an das Polizeirevier Bad Säckingen, 07762/93 40.