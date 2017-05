Wehr Polizei sucht Augenzeugen einer Unfallflucht

Clio streift am Donnerstag in der Hauptstraße Wehr geparkten Subaru.

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag in Wehr sucht die Polizei einen Augenzeugen. Der sah, wie um 11.55 Uhr ein in der Hauptstraße vor der Bäckerei Fricker geparkter Subaru von einem Renault Clio gestreift wurde. Offenbar hielt die Renault-Fahrerin kurz an, fuhr dann aber davon und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte den Subaru-Fahrer. Name und Adresse des Zeugen sind momentan noch unbekannt. Die Polizei bittet ihn dringend, sich zu melden unter 07762/80780.