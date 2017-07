Wehr Polizei fasst flüchtigen Ladendieb in Wehr

Ermittler gehen von gewerbsmäßig und überregional agierender Diebesbande aus.

Mit Hilfe von Zeugen gelang der Polizei am Dienstagnachmittag in Wehr die Festnahme eines Ladendiebes. Um 15.30 Uhr teilte eine Filialleiterin mit, dass soeben ein Ladendieb geflüchtet sei, nachdem die Warensicherungsanlage auslöste. Eine Streife fahndete sofort nach dem Flüchtenden und konnte ihn nach Hinweis eines weiteren Zeugen auf Höhe eines Autohauses vorläufig festnehmen. Es handelte sich um einen 38-jährigen, der einen Komplizen hatte. Ein Zeuge sah den Beschuldigten, wie er nach der Tat in ein Auto mit VS-Kennzeichen stieg. Offenbar übergab er dort das Diebesgut an den Fahrer, der danach flüchtete. Die Polizei geht von gewerbsmäßig und überregional agierenden Dieben aus. Die Ermittlungen dauern an.