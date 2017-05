Wehr Pfingstfreizeit als Pilotprojekt: Weiterer Baustein für Wehrer Ganztagsbetreuung

Unter dem Motto „Abenteuer Wildnis“ bieten die Stadtjugendpflege, die Schulsozialarbeit und der Kinderhort Bimg ein Zeltlager an, das reichlich Abenteuer verspricht. Das Angebot richtet sich an Acht- bis Zwölfjährige und findet vom 12. bis zum 17. Juni statt.

Wehr – Der Bedarf an Ganztagsbetreuung für Kinder und Jugendliche ist heutzutage groß. Für die Träger von Kindergärten und Schulen stellt dieses Thema eine Herausforderung dar, um dem Bedarf gerecht zu werden. Mit der Aktion Pfingstfreizeit startet die Stadt Wehr nun in Pilotprojekt, um den Bedarf während den bevorstehenden Ferien zumindest teilweise abzudecken. Dabei werden die Kräfte der Stadtjugendpflege, der Schulsozialarbeit und des Kinderhorts BING gebündelt.

„In immer mehr Familien sind beide Elternteile berufstätig. Dadurch steigt der Bedarf an Ganztagsbetreuung“, schildert Bürgermeister Michael die Ausgangslage. Während der Schulzeit sei diese in Wehr schon sehr fortgeschritten, während der verschiedenen Ferien gebe es aber noch Lücken. Die Stadt versuche, den Wünschen der Eltern im Rahmen ihrer Möglichkeiten nachzukommen, wenn der Bedarf groß genug sei, so der Rathauschef.

Für die Pfingstferien sind Thomas Meier von der Schulsozialarbeit und Jochen Steinmann, Auszubildender zum Jugend- und Heimerzieher der Stadtjugendpflege Wehr, auf die Idee mit der Pfingstfreizeit gekommen. Unter dem Motto „Abenteuer Wildnis“ bieten sie ein Zeltlager an, das reichlich Abenteuer verspricht. Das Angebot richtet sich an Acht- bis Zwölfjährige und findet vom 12. bis zum 17. Juni statt. Mit von der Partie sein wird auch Miriam Mulflur, die an der Fachhochschule Nordwestschweiz Soziale Arbeit studiert und derzeit ein Praxissemester bei der Stadt Wehr absolviert.

„Wir haben ein Konzept erarbeitet und dieses bei der Stadt vorgelegt“, erläutert Thomas Meier relativ nüchtern den Entstehungsprozess dieses Bausteins in der Ganztagsbetreuung der Stadt. So nüchtern werden die sechs Tage und fünf Nächte für die Mädchen und Jungs, die sich auf das Abenteuer einlassen, allerdings nicht. Zu verdanken ist dies der langjährigen Erfahrung von Jochen Steinmann und Thomas Meier als Pfadfinder. Zahlreiche Zeltlager haben sie schon organisiert und dabei für den richtigen Abenteuerfaktor gesorgt. Einen Zeltplatz im Schwarzwald haben sie sich für die Pfingstfreizeit auserkoren. Dort werden sie mit den Teilnehmern – 18 Plätze standen zur Verfügung, 13 Kinder haben sich angemeldet – eine abenteuerliche Zeit verbringen. Backen im Steinofen, Feuer machen ohne Feuerzeug oder Streichholz, eine Bachwanderung und das Erforschen der Bienen und ihrer Bedeutung für die Natur stehen unter anderem auf dem Programm. Und das alles analog und nicht digital. Das bedeutet Handys, Tablets und sonstige digitale Geräte sind zwar nicht verboten, aber ohne Stromanschluss wird ihnen wohl schnell der Saft ausgehen. Vorbereitet sind die Macher der Pfingstfreizeit auch auf schlechtes Wetter. Für den Fall, dass der Sommer eine Pause einlegen sollte, könne man in einer nahegelegenen Hütte unterkommen, so Steinmann und Meier. „Es ist ein Versuchsballon und wir werden mal schauen, was daraus wird“, so Yasemin Krause, Hauptamtsleiterin der Stadt Wehr zu dem Projekt. Ob sich die Pfingstfreizeit zu einem Projekt entwickelt, das künftig fest in den Kalender der Stadt aufgenommen wird, oder ob es eine einmalige Aktion bleibt, soll in Gesprächen nach diesem ersten Versuch entschieden werden. Klar sei aber, dass die Stadt auch weiterhin an dem Thema Ganztagsbetreuung in den Ferien arbeiten wird, versprechen alle Beteiligten.

