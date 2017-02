Wehr Paul Holzmayer schreibt Geschichten mitten aus dem Leben

Paul Holzmayer hat unter dem Titel "Alles kam anders" 19 unterhaltsame Kurzgeschichten veröffentlicht. Viele davon spielen in Wehr oder in der Umgebung.

Wehr/Schopfheim (siri) „Jeder Autor, der sich mit Prosa oder Lyrik beschäftigt, verarbeitet Aspekte der eigenen Biografie, eigene Fantasien, Erlebtes und Angelesenes oder Gehörtes“, sagt Paul Holzmayer, dessen Sammlung von 19 unterhaltsamen und spannenden Kurzgeschichten unter dem Titel „Alles kam anders“ im epubli-Verlag Berlin erschienen ist. „Selbst Goethe fragte sich in „Dichtung und Wahrheit“ einst, wo das Selbsterlebte mit dem Fremderlebten sich verwischt“, räsoniert er.

30 Jahre lang hat er mit seiner Familie in Wehr gelebt, bevor er vor wenigen Jahren mit seiner Frau Edda nach Schopfheim umgezogen ist – und die meisten seiner Kurzgeschichten seien von Wehr aus geschrieben oder spielen gar in der einstigen Heimatstadt.

Begonnen hat er mit dem Schreiben nach seiner beruflichen Laufbahn als Manager für einen internationalen Konzern. Viel umhergereist sei er, auch privat, viel habe er gesehen und vieles sei als Aufzeichnung zunächst in einer Schublade gelandet. „Wie das so ist – man hört etwas, liest etwas, erlebt etwas Bruchstückhaftes und sammelt es. Mit dem PC ist das einfacher als mit den Zettelsammlungen, die man als Autor früher pflegen musste“, weiß der passionierte Schriftsteller und Buchautor.

Und dann im Ruhestand habe alles angefangen – mit Tier- und Fotodokumentationen, später der Hinwendung zu literarischen Formen: zwei Romane und ein biografischer Roman über sein großes Vorbild Alfred Brehm.

Nun hat er mit seinem neuesten Band „Alles kam anders“ wieder einen neuen Akzent gesetzt – Kurzgeschichten mitten aus dem Leben und ganz nah bei den Protagonisten erzählt. Zeitlos, weil das, was eigentlich erzählt wird, ganz abgehoben von der jeweiligen Zeit und dem jeweiligen Handlungsort gelesen werden kann. Zwischenmenschliches, Komisches, Trauriges und Spannendes – manchmal mitten unter uns. „Und dem Leben nachempfunden, denn so vieles kommt anders als geplant“, sagt Paul Holzmayer mit einem Lächeln.

So findet man sich als ortskundiger Leser in der Geschichte „Schnell, schneller, am schnellsten“ wieder auf dem Weg von Wehr nach Schopfheim und erkennt in „Formen von Stahl“ einen traurigen Bericht über das Scheitern eines Hiergeborenen. Anderes mag irgendwo in der Welt spielen und könnte doch um die Ecke geschehen sein wie in „Der Mistbock“. Und tatsächlich erlebt ist die Geschichte „Ertappt“, die mitten in Wehr spielt – oder auch wieder nicht? „Es ist alles verdichtet“, sagt der Autor. Allen Geschichten dieser Sammlung – ob Kurzgeschichte, Erzählung, Bericht oder Miniatur – ist allerdings eines gemein: man erkennt den Weltreisenden, der Holzmayer zeit seines Lebens gewesen ist. Er war beruflich international tätig und bereiste privat gemeinsam mit seiner Frau alle Kontinente. „Immer angezogen von der großen Faszination, die die Natur und die Tierwelt schon als kleiner Bub auf mich und meinen Bruder ausübten“, erzählt er.

Einem großen Schriftsteller verbunden, beginnt übrigens die Sammlung – Ernest Hemingway kommt zu Wort. Dramatisch, groß, impulsiv – detailliert und empathisch nachgezeichnet. „Ich habe vor allem seine Briefe gelesen in der Recherche – eine Grundlage, will man über ihn schreiben“, sagt Holzmayer, der sich als ehemaliger Jäger einfühlen konnte in die Psyche Hemingways und auch dessen Obsessionen und dunklen Seiten ein Auge schenken kann.

Im Herbst soll ein Band mit Lyrik erscheinen, daran arbeitet Holzmayer zurzeit. „Das ist die verdichtetste Form des Schreibens. Keine Form lässt auf so engem Raum so viel an Information und Assoziationen zu“, sagt er.

Zur Person

Paul Holzmayer, Jahrgang 1937, wurde in Arzis/Bessarabien (Rumänien) geboren. Er wuchs in Stuttgart auf und studierte Betriebswirtschaft in Deutschland und den USA. Zeit seines Lebens hat er alle Kontinente bereist, sei es beruflich oder privat. Sein Interesse gilt neben dem Reisen der Zoologie, der Tierfotografie, der Astrophysik und der Literatur. Er hat vor den Veröffentlichungen bei epubli bereits mit anderen Verlagen ein Jagdreisebuch, ein Sachbuch über Naturschutz und Gedichte veröffentlicht. Die Publikationen sind im Buchhandel erhältlich.