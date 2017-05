Wehr Partnerschaftstag: Mitarbeiter von Novartis engagieren sich

Mitarbeiter des Pharmakonzerns Novartis spielen am Partnerschaftstag Heinzelmännchen und unterstützen verschiedene Einrichtungen. In diesem Jahr waren sie auch in eigener Sache tätig. Eine brachliegende Fläche auf dem Firmengelände soll grünen und blühen.

Wehr – 42 fleißige Heinzelmännchen waren am Donnerstag wieder im Stadtgebiet unterwegs und machten sich nützlich. Der Partnerschaftstag des Pharmakonzerns Novartis lockte weltweit sogar etwa 24 500 Mitarbeiter aus den Büros und Produktionshallen in die Einrichtungen ihrer jeweiligen Standorte. In Wehr kamen der Kindergarten In der Au, die Tagespflege St. Elisabeth in Öflingen und die Außenstelle Hottingen der Diakonie Öflingen in den Genuss der Hilfe. In diesem Jahr waren die Novartis aber auch noch in eigener Sache tätig.

Die brachliegende Fläche, die im Zuge der Verlegung der Öflinger Straße auf dem Firmengelände der Novartis entstand und in eine öffentlich zugängliche Grünanlage verwandelt wurde, bekam ihren letzten Schliff. Die Mitarbeiter stellten Sitzgelegenheiten und Insektenhotels auf und brachten Informationstafeln für die vielen Pflanzen an, für die sie selbst Patenschaften übernommen haben. Mehr als 7000 Pflanzen seien bereits im Herbst gesetzt worden, erzählt Uta Seewald von der Novartis. Darunter Streuobst vieler alter regionaler Sorten.

Dazu wurden 17 0825 Wildblumenzwiebeln gesetzt und Samen für Wildblumen ausgesät. Mehrere verschlungene Wege führen über das knapp 5000 Quadratmeter große Areal, das künftig sowohl den Mitarbeitern der Novartis aber auch der Öffentlichkeit eine Möglichkeit zur Entspannung bieten soll. Werkleiter Martin Renner zeigte sich am Donnerstag sehr zufrieden mit der Anlage, deren Idee aus den Reihen der Mitarbeiter kam. Er ist sicher, dass noch viele weitere Ideen in der Anlage verwirklicht werden. Mit der Grünanlage sollen typisch heimische Lebensräume gestaltet werden.

Viel Freude haben immer die Kinder der Wehrer Kindergärten, wenn die Mitarbeiter der Novartis bei ihnen vorbeischauen. Diesmal kam der Kindergarten In der Au wieder in den Genuss. Im Außenbereich wurden unter anderem eine Kräuterschnecke und Blumenbeete angelegt, im Gebäude gab es einiges zu streichen. Die Kinder halfen kräftig mit, oder schauten den anderen bei der Arbeit zu – jeder, wie er mochte.

Auch bei der Tagespflege in Öflingen gab es Arbeiten an der Außenanlage zu erledigen und in Hottingen wurden unter anderem zwei Hochbeete aufgestellt und ein Holzgeländer beim Barfußpfad erneuert.

Am Freitag findet ein weiteres Projekt bei der Mediathek in Wehr statt. Dort wird die Wanderausstellung „Ich bin auch noch da“ der Novartis-Stiftung „FamilienBande“ aufgebaut. Die Stiftung kümmert sich um Geschwister chronisch kranker oder behinderter Kinder, die selbst oft etwas abseits stehen, weil sich die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung mehr auf ihre kranken Geschwister richtet.

Beendet wird der Partnerschaftstag der Novartis jedes Jahr mit einem großen Fest, bei dem alle Helfer und die Mitarbeiter der Einrichtungen zusammenkommen und den Tag nochmal Revue passieren lassen. Natürlich sollte dieses Fest diesmal in der neuen Grünanlage stattfinden, fraglich war nur, ob das Wetter mitspielt.