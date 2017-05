Wehr Partnerschaft: Gut aufgestellter Freundeskreis kämpft mit Widrigkeiten

Der Freundeskreis der Städtepartnerschaften Wehr hat vereinsintern eine positive Bilanz gezogen. Erschwert ist aber derzeit wegen kommunalpolitischer Umstände die Kontaktpflege mit Bandol und Nettuno. Für die Verschwisterungsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Bandol gab es sogar eine Absage aus Frankreich. Dennoch will der Verein weiter für die Partnerschaft kämpfen.

Wehr – Während der Freundeskreis der Städtepartnerschaften Wehr in seiner Hauptversammlung am eine positive Bilanz hinsichtlich der vereinsinternen Angelegenheiten gezogen hat, ist es um die Partnerschaften selbst nicht zum Besten bestellt. Dies sei auf die schwierige kommunalpolitische Situation in Nettuno und vor allem Bandol zurückzuführen, erklärte Bürgermeister Michael Thater und kündigte an, dass sich die Stadt Wehr nichtsdestotrotz als Partner anbieten, "aber nicht aufdrängen" werde.

In Bandol gebe es keinen Verein als Ansprechpartner für die Jumelage, daher sei man auf politische Kontakte angewiesen, so Thater. Doch diese seien derzeit kompliziert: Die alte kommunalpolitische Liste wurde abgelöst, die neue Liste setzte ein Sparprogramm durch, und schließlich wurde der Gemeinderat durch die Präfektur aufgelöst. Da aber die Neuwahlen zu einem ähnlichen Ergebnis führten, trat ein Stillstand ein, der auch die Beziehungen zu Wehr betrifft, was umso bedauerlicher ist, weil sich am Samstag, 27. Mai, die Unterzeichnung der Verschwisterungsurkunde zum 50. Mal jährt. Eine offizielle Delegation aus Bandol wird nicht nach Wehr kommen, der Besuch wurde abgesagt. Getragen von der Überzeugung, dass man in Zeiten wachsender Europaskepsis die europäische Idee auf kommunaler Ebene erlebbar machen müsse, hatte der Wehrer Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, dennoch einen kleinen Festakt für geladene Gäste zu veranstalten. "Vielleicht können wir den einen oder anderen Bandolais doch noch nach Wehr locken", so Thater. Ebenso hatte sich der Gemeinderat dafür entschieden, Bandol zu besuchen. Auch der Freundeskreis-Vorsitzende Roland Fricker betonte, dass "die Kommunalpolitik uns nicht beeinflussen wird". Daher wird der Freundeskreis wie geplant im kommenden September eine Bandol-Reise organisieren.

In Nettuno sei der Bürgermeister abgesetzt und der Gemeinderat aufgelöst worden, berichtete Thater. Zwischen Nettuno und Wehr gebe es aber einen intensiven Austausch zwischen den Vereinen, der von politischen Problemen unberührt sei und weitergehen könne. In Onex dagegen sei die Situation unproblematisch, so Thater.

Harmonie herrscht hingegen im Freundeskreis, was sich in den jeweils einstimmigen Wahlergebnissen zeigte: Der stellvertretende Vorsitzende Rolf Strittmatter, der Schatzmeister Gerhard Kaiser und der Beisitzer Ludwig Müller wurden bestätigt. Die Beisitzerin Margot Richter kandidierte nicht mehr, wird aber weiterhin für die Vereinszeitung "Südwind" arbeiten. Ihre Nachfolge im Vorstand trat Rolf Kammerer an. Zu Kassenprüferinnen wurden Regina Nehls und Elke Schultz-Thater gewählt.

Roland Fricker berichtete von zahlreichen Aktivitäten, die sehr gut angenommen worden waren: Etwa der Neujahrsempfang, die Jumelage-Hocks, der Jahresausflug ins Elsass, die Boule-Spiele, die Vorweihnachtsfeier und die einwöchige Bandol-Reise. Der Verein unterstützte auch den Streetsoccer-Court finanziell. Er wäre bereit, künftig einen Französisch-Schnupperkurs an der Gemeinschaftsschule anzubieten.

Der Verein

Der Freundeskreis der Städtepartnerschaften Wehr wurde im Mai 2005 gegründet und zählt derzeit 109 Mitglieder. Der Vorsitzende ist Roland Fricker, Kontakt: 07762/88 66. Am Mittwoch, 24. Mai, wird es eine außerordentliche Mitgliederversammlung wegen einer Satzungsänderung geben.