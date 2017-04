Wehr Parksünder müssen auch abends Knöllchen fürchten

Lukas Büche neu im Wehrer Gemeindevollzugsdienst

Wer in der Wehrer Hauptstraße falsch parkt, muss seit einigen Wochen auch in den Abendstunden mit Strafzetteln rechnen. Denn seit Anfang März gibt es im Wehrer Rathaus einen zweiten Gemeindevollzugsbediensteten, der die Überwachung des ruhenden Verkehrs auch in den Randzeiten ermöglicht. Lukas Büche, knapp 21 Jahre alt, wird in Zukunft Mia Steinbach in ihren Aufgaben unterstützen, die seit gut zwölf Jahren in Wehr auf Streife geht.

"Wir reagieren mit einem zweiten Bediensteten auf den zunehmenden Bedarf", erklärte Bürgermeister Michael Thater bei der Vorstellung des "gemischten Doppels", wie Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz das Team nannte. Die Einnahmen durch Buß- und Ordnungsgelder lagen im vergangenen Jahr mit 44 200 Euro so hoch wie nie. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren lagen sie nur bei 27 000 Euro. "Mia Steinbach und Lukas Büche sind die einzigen in der Stadtverwaltung, die ihre Kosten wieder hereinholen", bemerkte Thater, dabei sei die Erhöhung der städtischen Einnahmen aber nicht das vorrangige Ziel des Gemeindevollzugsdiensts. Vielmehr gehe es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. "Parkverbote haben ja ihren Sinn. Ein einziges falsch geparktes Auto kann eine Straße für den Rettungsdienst oder die Feuerwehr blockieren", erklärt Stefan Schmitz. Neben der Hauptstraße sind vor allem die Bündtenfeldstraße oder die Mozartstraße als Straßen bekannt, in denen es durch falschparkende Fahrzeuge sehr eng zugehen kann.

Neben der Zunahme an Ordnungswidrigkeiten macht Amtsleiter Schmitz auch eine weitere gesellschaftliche Veränderung nachdenklich: "Wie die Blaulichtorganisationen spüren auch unsere Leute den sinkenden Respekt mancher Menschen vor uniformierten Amtspersonen. Es gab sogar schon eine Todesdrohung wegen eines 15-Euro-Strafzettels", berichtet Schmitz von extremen Auswüchsen, die sogar schon vor Gericht endeten. Kein Verständnis für derartige Grenzüberschreitungen gegenüber Mia Steinbach, der "charmantesten Politesse Südbadens", hat auch Michael Thater: "Beleidigungen oder Drohungen werden rigoros zur Anzeige gebracht." Umso glücklicher ist er, ihr nun mit Lukas Büche einen Mann zur Seite stellen zu können. Büche schloss im vergangegen Sommer seine Ausbildung als "Abends werden die beiden nur zu zweit patrouillieren", so Thater.

"Gemeindevollzugsbedienstete erhalten für Strafzettel keine Provision", räumt Stefan Schmitz mit einem weitverbreiteten Gerücht auf. Sie liegen auch nicht mit der Stoppuhr auf der Lauer, um Parksünder zu erwischen, wie ihnen manchmal vorgeworfen wird. Dass es in der Vergangenheit mehrere Änderungen der Parkregeln in der Hauptstraße gab, lässt Thater auch nicht mehr als Ausrede gelten. "Die jetzige Regelung stammt aus dem Jahr 2013, da hatte jeder Zeit, sich daran zu gewöhnen", so Thater, der darauf hinweist, dass Wehr die einzige Stadt in der Region sei, in der es keine Parkgebühren gibt. Auch die Einzelhändler hätten sich zwischenzeitlich – nach anfänglichen Beschwerden – mit den Regeln und deren Ahndung abgefunden. Dabei wurde in Wehr nicht immer so konsequent und streng kontrolliert wie heute. "Weiche Kontrollen stellen für den Gemeindevollzugsdienst ein Problem dar", so der Ordnungsamtsleiter Schmitz. "Wir brauchen eine klare Linie", sagt auch Mia Steinbach, alles andere führe zu Diskussionen und Streitereien.

Aufgaben

Das Aufgabenspektrum des Gemeindevollzugsdiensts umfasst noch weit mehr als das Ahnden von Parksündern. Zwar macht der ruhende Verkehr rund 40 Prozent der Tätigkeit aus, zum Aufgabenfeld gehören aber auch sämtliche örtliche Satzungen und Polizeiverordunungen. So kontrollieren Mia Steinbach und Lukas Büche beispielsweise die Einhaltung der Sperrzeiten von Gaststätten, die Streu- und Räumpflicht, sind bei Verstößen gegen den Umwelt- und Tierschutz zuständig oder unterstützen die Polizei. Außerdem kontrollieren sie die Hundesteueranmeldungen und die Genehmigung von Kampfhunden.