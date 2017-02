Wehr Ozontechnik für den Weltmarkt

Wehrer Firma Sewec Ozon feiert heute fünfjähriges Bestehen

Wehr – Mit stetem Wachstum zum Erfolg – so lässt sich die Firmengeschichte der Wehrer Sewec Ozon in einem einzigen Satz zusammenfassen. Auf dem Wehra-Areal hat sich das noch junge Unternehmen zu einer festen Größe entwickelt, das Ozonanlagen für den Weltmarkt produziert. Am heutigen Aschermittwoch können die Firmengründer Karl-Josef Senn und Günter Werner mit ihrer elfköpfigen Belegschaft das fünfjährige Bestehen feiern. Räumlich stößt die Firma im Wehra-Areal an ihre Grenzen. Die Pläne für einen Neubau eines eigenen Firmengebäudes werden wohl bald konkret, wie die beiden Unternehmer im Gespräch mit unserer Zeitung verraten.

Es war am 1. März 2012 als Karl-Josef Senn und Günter Werner sich in der ehemaligen Färberei der Teppichfabrik Wehra selbständig machten. Beide hatten zuvor 26 Jahre Seite an Seite bei einer anderen Wehrer Firma gearbeitet, die nach dem Tod des Eigentümers im Umbruch war. Der Schritt in die Selbständigkeit war für den damals 59-jährigen Karl Senn und seinen Partner Günter Werner (damals 49 Jahre alt) ein durchaus gewagter Schritt. Von Anfang an waren sie für fünf Angestellte verantwortlich – alle waren mit ihnen aus der alten Firma gekommen. Auch wenn die große Verantwortung manch schlaflose Nacht gekostet hat: „Ich habe keine Sekunde bereut“, erzählt Senn. Zu Gute kamen dem jungen Unternehmen die große Berufserfahrung des gesamten Teams und die Euphorie, etwas ganz Neues aufzubauen – völlig unabhängig von anderen Firmen. Viele persönliche Kontakte zu potentiellen Kunden waren schon vorhanden, zudem nutzt Sewec Ozon schon seit dem ersten Jahr Messeauftritte, um sich und die Produkte und Dienstleistungen bekannt zu machen.

„Wir haben am 1. März 2012 bei Null angefangen, schon im Mai wurde die erste Anlage ausgeliefert. Und schon nach einigen Monaten mussten wir uns vergrößern“, erzählt Günter Werner von den ersten Großaufträgen. Im Wehra-Areal war dies problemlos möglich. Das Gewerbezentrum war für sie die ideale Keimzelle ihres Unternehmens. Immer wieder konnten Karl Senn und Günter Werner kurzfristig Räume hinzumieten und sich so an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Die Kunden von Sewec Ozon kommen heute aus der ganzen Welt: Nach Frankreich, China, Hongkong, Peru – sogar nach Katmandu lieferte Sewec seine Ozonanlagen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die bekannteste Anwendung des Ozons ist zweifellos im Bäderbereich: Schwimmbäder nutzen die Ozonanlagen, um das Badewasser zu säubern und keimfrei zu halten. Der Vorteil: Der Einsatz von aggressivem Chlor lässt sich auf ein Minimum reduzieren. Die Wirkung des Ozon ist die Gleiche, aufgrund seiner instabilen Molekularstruktur ist es allerdings sehr schnell abgebaut, dazu geruchs- und geschmacksfrei. Auch Getränkeabfüller nutzen Ozon, um ihr Mineralwasser bei der Abfüllung keimfrei zu halten. Andere verbreitete Einsatzgebiete sind die Abwasseraufbereitung, Recyclinganlagen oder die Abluft-Desodorierung.

Wenn es nach den beiden Unternehmern geht, soll die Entwicklung ihrer Firma auch in den nächsten Jahren weitergehen. „Wir wollen uns technologisch weiterentwickeln“, fasst Senn ein wichtiges Unternehmensziel zusammen. Gleichzeitig haben die beiden auch ein neues, eigenes Firmengebäude ins Auge gefasst, denn im Wehra-Areal stößt die Produktion nach mehreren Erweiterungen nun endgültig an ihre Grenzen. An Stagnation oder gar ans Aufhören denkt Karl Senn auch im Alter von 64 Jahren nicht, dazu ist seine Motivation noch immer viel zu hoch: „Solange das Feuer brennt, mache ich weiter“, so Senn.

Ozon

Ozon (O3) ist ein aus drei Sauerstoffatomen bestehendes Molekül. Es ist sehr instabil und zerfällt sehr schnell zu bi-atomarem Sauerstoff. Als starkes Oxidationsmittel bindet es in der Luft und im Wasser organische Substanzen, Eisen und Mangan. Zugleich wirkt es entkeimend. Bei Menschen und Tieren kann es zu Reizungen der Atemwege und der Augen führen. Zur Herstellung werden in Druckluft vorhandene Sauerstoffmoleküle (O2) mit Elektrizität entladen. Die Moleküle spalten sich dadurch auf und verbinden sich zu einem gewissen Teil zu Ozon.