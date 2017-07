Wehr Offiziell verabschiedet: Schulleiter der Gemeinschaftsschule in Wehr

Die Gemeinschaftsschule in Wehr verabschiedet nach vier Jahren Schulleiter Andreas Bosch. Er wechselt in gleicher Funktion an die Realschule in Münsingen.

Wehr – Andreas Bosch hat seinen Koffer gepackt. Am Freitag wurde der Schulleiter der Gemeinschaftsschule Wehr verabschiedet, zum kommenden Schuljahr tritt er die Stelle des Rektors der Realschule in Münsingen auf der Schwäbischen Alb an. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Zur Verabschiedung waren auch viele Wegbegleiter gekommen, darunter auch Frank Heinrich vom Schulamt. Allerdings nur in inoffizieller Mission.

Bosch wird offiziell nämlich nicht verabschiedet, sondern versetzt, da ist keine Rede des Schulamts vorgesehen – Beamtenregularien. Bratzel, Barz, Bosch – es ist der dritte Rektorenwechsel an der Gemeinschaftsschule, ehemals Walther-von-Klingen-Realschule, innerhalb von sechs Jahren. Auf Hans-Martin Bratzel folgte Ines Barz und auf die heutige Schulamtsdirektorin in Donaueschingen trat Andreas Bosch die Stelle vor vier Jahren an. Zuvor war er unter Bratzel und Barz als Konrektor schon in leitender Funktion an der Schule tätig.

Sie ließen ihn ungern gehen. Lehrer, Schüler, Vertreter der Stadt und des Elternbeirats wünschten Bosch viel Glück für seine künftige Aufgabe, betonten aber, wie gerne sie noch mehr Zeit mit ihm verbracht hätten. Es sei in vielen Bereichen eine sehr angenehme wenn auch nicht immer einfache Zusammenarbeit gewesen, klang aus den vielen Reden und kurzen Statements heraus. Respekt, innere Ruhe, Fairness seien Eigenschaften, die Bosch bei seiner Arbeit immer ausgezeichnet hätten, gab es viel Lob von allen Seiten.

Dabei kennt Bosch auch die andere Seite der Medaille. Nach dem Einbruch der Schülerzahlen für die Klassenstufe fünf zum Beginn des nun endenden Schuljahres musste er sich immer wieder die Frage stellen lassen, wie es dazu kommen konnte, dass die Gemeinschaftsschule Wehr einen so schlechten Ruf genieße, in der Öffentlichkeit als bessere Hauptschule gelte. Nur noch eine fünfte Klasse kam zustande.

Auch in dieser Situation versuchte Bosch stets, die Ruhe zu bewahren. Allerdings merkte man ihm auch an, dass die Kritik an ihm nagte. Oft hatte er erklärt, dass die Zusammenlegung der Real- sowie der Haupt-/Werkrealschule zu einer Gemeinschaftsschule viel Arbeit mit sich bringe, die an anderer Stelle, wie der Öffentlichkeitsarbeit, fehle.

Zum Schuljahr 2017/18 wird es wieder zwei fünfte Klassen an der Gemeinschaftsschule geben. Die Zahl der Schüler ließe vielleicht sogar drei Klassen zu, die Zahl der Lehrer an der Schule aber nicht. „Wir waren in diesem Schuljahr wieder viel mehr in der Öffentlichkeit präsent“, machte Bosch am Freitag deutlich, wo für ihn der Grund für den Aufschwung liege. Dafür sei nach drei Jahren der Zusammenführung und Umstrukturierung in diesem Schuljahr wieder mehr Zeit gewesen, was sich sofort in einer Zahl steigender Anmeldungen bemerkbar gemacht habe.

Ein großer Teil der Öffentlichkeitsarbeit sei Nikolas Knust zu verdanken, der zu Beginn des Schuljahres als neuer Konrektor nach Wehr kam und nun die kommissarische Leitung übernehmen wird, bis ein Nachfolger für Bosch gefunden wurde.

Allerdings gehe er nun auch mit einem deutlichen besseren Gefühl, als er es vor einem Jahr gehabt habe. Hätte er die Schule damals gewechselt, hätte es nach Flucht ausgesehen, nun könne er guten Gewissens gehen, da die Gemeinschaftsschule Wehr den Beweis angetreten habe, dass sie wieder einen guten Ruf genieße.

„Ich habe Sie und Ihre Frau vor drei Jahren getraut. Damals war mir schon klar, dass Sie sich mit Ihrer Frau Stefanie entweder hier niederlassen werden, oder dass Sie mit ihr in ihre schwäbische Heimat gehen werden. Wir in Wehr haben jetzt verloren“, fasste Bürgermeister Michael Thater kurz zusammen, wie er den Weggang von Andreas Bosch empfindet. Am kommenden Dienstag, 25. Juli, wird Bosch noch in der Sitzung des Gemeinderats verabschiedet.