Wehr Offiziell eingeweiht: Der neugestaltete Eingangsbereich der Bürgerstiftung in der Höfstraße

St. Elisabeth-Verein Öflingen macht es möglich. Der Eingangsbereich der Bürgerstiftung erstrahlt dank einer Spende in Höhe von knapp 6000 Euro in neuem Glanz.

Wehr (milo) Bekannt ist der St. Elisabeth-Verein Öflingen für sein karitatives Engagement sowie die finanziellen Zuwendungen an soziale Einrichtungen. Das jüngste Unterstützungsprojekt kann sich im wahrsten Sinne des Wortes "sehen" lassen: Dank einer Spende in Höhe von knapp 6000 Euro erstrahlt nun der Eingangsbereich der Bürgerstiftung (BS) in der Höfstraße in neuem Glanze.

Zur offiziellen Einweihung am Donnerstagabend begrüßten BS-Geschäftsführerin Nicole Herfert, Heimleiter Boris Blazevich sowie Stiftungsratsvorsitzender und Bürgermeister Michael Thater eine Abordnung des St. Elisabethenvereins unter dem Vorsitz von Hans Loritz. Überzeugen konnten sich die Gäste aus Öflingen nicht nur von einem sehr gelungenen Ergebnis der von ortsansässigen Firmen geleisteten Arbeiten. Gewiss war den Gästen auch der große Dank der BS.

Der Elisabethenverein habe in der Vergangenheit für die BS "Einiges getan", erinnerte Thater. So sei Dank der Unterstützung aus Öflingen seit 2011 die Anschaffung von Mobiliar, Liederbüchern, Blutdruckmessgeräten, eines Gehtrainers, einer Markise sowie einer Rollstuhlwaage mit einem Spendenvolumen von 11700 Euro möglich geworden. "So eine tolle Unterstützung hat nicht jeder", schloss sich Heimleiter Blazevich dem Dank an. Die Arbeiten seien "wie aus einem Guss" geleistet worden. Auf die Heimbewohner sei während der Arbeiten sehr viel Rücksicht genommen worden, so Blazevich, der auch an die wichtige Rolle des Haustechnikers Franco Siragusa verwies.

Die Idee sowie erste Planungen zur Neugestaltung des Eingangsbereiches, der Heimbewohnern und Gästen gleichermaßen als gemütliche Sitzecke zur Verfügung stehen soll, datieren noch aus der Amtszeit der ehemaligen Heimleiterin. Dies könne durchaus als eine Art "Abschiedsgeschenk" für die 2016 in den Ruhestand gegangene Claudia Moser betrachtet werden, erklärte Loritz. Die Neugestaltung des einstigen "dunklen Flecks" sei etwas Nachhaltiges, gab er zu bedenken. "Blumen verwelken". Innerhalb des Vorstandes habe es über die Zuwendung an die Bürgerstiftung keine lange Diskussionen gegeben. "Unser Herz ist für die Bürgerstiftung immer offen", so Loritz.

