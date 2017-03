Wehr Obst- und Gartenbauverein bei landesweiten Streuobstpflegetagen

Obst- und Gartenfachwartin Dörte Strittmatter gab den zahlreichen Teilnehmern wertvolle Tipps zum richtigen Obstbaumschnitt.

Öflingen – Im Zuge der zehnten landesweiten Streuobstpflegetage hat sich der Obst- und Gartenbauverein Öflingen wieder rege beteiligt. Am vergangenen Samstagnachmittag konnten neun Streuobstbäume gepflegt werden.

Dabei wurde ein Schnittkurs unter Leitung von Dörte Strittmatter, Obst- und Gartenfachwartin, abgehalten. Insgesamt werden in Öflingen rund 120 Streuobstbäume allein vom Obst- und Gartenbauverein Öflingen gepflegt.

Obstwiesen sind eines der pragenden Landschaftselemente in Baden-Wurttemberg. Hier stehen mit 9 Millionen Baumen auf 115 000 Hektar die großten zusammenhangenden Streuobstbestande in ganz Europa. Ihre Biodiversitat ist enorm. Sie bieten Lebensraum fur rund 5000 Tier- und Pflanzenarten und auch ihr Baumbestand weist mit etwa 3000 verschiedenen Obstsorten eine große Vielfalt auf. Deren Robustheit ist auch als Genreservoir mit großem Potenzial zu sehen und tragt zum hohen okologischen Wert der Streuobstwiesen bei. Dieser wertvolle Lebensraum kann nur erhalten werden, wenn die Obstbaume in Abstanden gepflegt werden – bedingt durch die fehlende Wirtschaftlichkeit und die mangelnde Fachkenntnis vieler Baumbesitzer heute oft ein zentrales Problem. In den letzten Jahren waren es landesweit jahrlich etwa 9000 Streuobstbaume, die ohne einen Cent offentliche Forderung saniert wurden – eine rein ehrenamtliche Leistung. Nachhaltiger und uberzeugender kann nicht zum Erhalt dieser wertvollen Kulturlandschaft beitragen.