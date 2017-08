Wehr Obst- und Gartenbauverein Öflingen sorgt sich um Streuobstwiesen

Bienenhotels sollen Insektenschwund stoppen

Passender hätte ein Ort für eine Hauptversammlung nicht ausgesucht werden können: In den Garten von Klaus John lud der Vorstand des Öflinger Obst- und Gartenbauvereines am Samstag zur Hauptversammlung und zum gemütlichen Beisammensein. Animiert von schönen Wetter und dem Ambiente wurden die Formalia im Beisein von Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart und der Verbandsvorsitzenden Michaela Berthold-Sieber in rekordverdächtiger Kürze über die Bühne gebracht werden.

Gleichwohl fanden auch ernste Töne Eingang in die gesellige Runde in der Schillerstraße. Der Jahresbericht der Vorsitzenden Dörte Strittmatter verriet eine gewisse Sorge über den Pflegezustand der Streuobstwiesen in der Region. Auf deutliche Kritik der Vorsitzenden stieß der Umstand, dass Waldshut als einziger Landkreis in Baden-Württemberg über keinen Fachberater für Obst und Gartenbau mehr verfügt. Nach dem Rücktritt von Jakob Gaßmann war die Stelle nicht mehr besetzt worden. Dabei sei eine solche Anlauf- und Beratungsstelle nicht nur bei rein gartenbautechnischen Fragen, sondern auch für die komplexen juristischen, finanziellen und agrarrechtlichen Belange dringend erforderlich, so Strittmatter im Gespräch mit der Presse. Zu Bedenken gab die Vereinsvorsitzende außerdem, dass der zu verzeichnende „enorme Streuobstschwund“ auch Auswirkungen auf die Artenvielfalt hätte.

Apropos Artenvielfalt: Beklagt wird von Umwelt- und Naturschutzverbänden seit Jahren ein dramatischer Rückgang der Insektenpopulation. Als Gründe werden abwechselnd Monokulturlandschaften, Klimawandel, der Einsatz von Pestiziden oder Milbenbefall vorgebracht. Einig sind sich Fachleute allerdings hinsichtlich möglicher dramatischer Auswirkungen auf die Bestäubung und damit auf die gesamte Nahrungskette. Auch hier haben die Öflinger Obst- und Gartenbauer ihren Beitrag geleistet. Sichtbarer Ausdruck ist die Einrichtung eines Bienenhotels, die die Ansiedlung der gehörnten sowie der roten Mauerbiene zum Ziel hat. Im Mittelpunkt der Bemühungen steht neben der Ansiedlung der beiden ortsgebundenen Wildbienenarten auch der Schutz der Brutstätte vor dem Befall durch die Varroa-Milbe. Abzuwarten bleibt laut der Vorsitzenden, ob der Öflinger Obst- und Gartenbauverein für die im Rahmen eines ausgeschriebenen Projektes in Angriff genomme Waldbienenaktion mit einem Preis rechnen kann.

Im März fand auf dem Dinkelberg ein Streuobstpflegetag mit Schnittkurs unter Teilnahme von Fachwarten aus dem Landkreis statt. Gut angenommen wurde laut Strittmatter auch der Werkzeugpflegetag. Fleißig sei von den Vereinsmitgliedern geputzt, geschliffen, poliert und geölt worden, um das Gartenwerkzeug wieder instand zu setzen. Die nächste größere Aktion des Vereines ist das Kürbisschnitzen bei Blumen Maier in Brennet am 28. Oktober. Im Winter steht wieder ein Werkzeugpflegetag sowie ein Kurs zum Bau von Igelhäusern auf dem Programm.

Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Öflingen ist Dörte Strittmatter, Telefon 0172/814 43 87.