Wehr Öflinger Schulkinder erleben spannende Tage beim Zirkus Papperlapapp

Jonglieren, Einrad fahren, Luftakrobatik am Trapez: Die Kinder der Öflinger Grundschule konnten eine Woche lang Zirkusluft schnuppern – und haben dabei so einiges gelernt.

Öflingen – Tosender Applaus und strahlende Kindergesichter – das war der krönende Abschluss einer Schulwoche in Öflingen, die ganz unter dem Thema „Zirkus“ stand. Unter der Federführung des Zirkus „Papperlapapp“ aus Bad Säckingen haben die Schüler gelernt zu jonglieren, sich auf Laufkugeln zu bewegen, mit dem Einrad zu fahren oder akrobatische Übungen am Trapez zu vollführen.

Jedes Kind hatte sich nach einem ersten Schnuppertag für eine Disziplin entschieden. Und Disziplin war es dann auch, die im Training von allen verlangt wurde. Es galt Durststrecken zu überwinden, und Momente auszuhalten, in denen alles schief ging und kein Fortschritt zu erkennen war.

Es galt, sich stundenlang mit einer Sache zu beschäftigen und dabei nicht aufzugeben. „Die Kinder haben das wunderbar gemeistert“, lobte Daniela Mayer, die Leiterin der Zirkusschule Papperlapapp die Öflinger Schüler. Auch die jungen Trainerinnen und Trainer, die den Kindern unterstützend zur Seite standen und ihnen sowohl die Grundtechniken, als auch den einen oder anderen Trick verrieten, halfen dabei, ein buntes Programm für die Abschlussvorstellung zusammenzustellen.

In der voll besetzten Öflinger Halle vermeinte man dann auch wirklich, so etwas wie Zirkusluft zu schnuppern –so heiß wie in einem Zelt war es allemal. Konzentriert präsentierten die Kinder ihre einstudierten Nummern – und auch wenn mal der eine oder andere Trick auf Grund der Aufregung nicht ganz nach Wunsch funktionierte: Den Applaus hatten sich die rund 100 Schüler auf alle Fälle verdient.

Auch Konrektor Nikolas Knust, der sich freute, dass dieses Projekt dank der großzügigen finanziellen Unterstützung des Fördervereins überhaupt erst zustande kam, zeigte sich begeistert: „Unglaublich, was innerhalb so kurzer Zeit durch Fleiß, Ausdauer und Motivation auf die Bühne kam.“ Und Michael Koubik, der Direktor des Zirkus Papperlapapp rief den Eltern zum Ende der Aufführung zu: „Ihr könnt stolz sein auf eure Kinder.“