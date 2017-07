Wehr Öflinger Radballer gehen als Sieger aus dem Finale des Helmut-Walther-Pokals hervor

Der Helmut-Walther-Pokal im Radball geht nach 15 Spielen an einem Nachmittag an die Lokalmatadoren Marc Huber und Moritz Schubach vom RSV Öflingen.

Zum knapp dreistündigen Pokalfinale in Öflingen hatten sich sechs Mannschaften aus Baden-Württemberg qualifiziert. Die Ausscheidungskämpfe fanden im April und Mai statt. Derendingen bei Tübingen, Kemnat auf den Fildern und Weil im Schönbuch von der schwäbischen Seite sowie Prechtal, Öflingen und eine Spielgemeinschaft Wehr/Öflingen haben sich von der badischen Seite her für das Pokalfinale durchgesetzt. Nico Buchner und Nikolas Kranz von der örtlichen Spielgemeinschaft eröffnete gegen Weil im Schönbuch unentschieden und erreichten zum Schluss einen Achtungserfolg.

In der Altersklasse bis 17 Jahre hat sich bei den Sportlern die Spreu vom Weizen getrennt. Routiniers und eingeübte Spielpaare kennen sich seit Langem. Nicht ganz ohne Grund kamen Kemnat und Öflingen auf die Siegerstraße. Die Spitzenpaarung von Öflingen besiegte souverän mit einem 8:0 die SG Wehr/Öflingen. Huber und Schubach besiegten ihre Dauerkonkurrenten aus Kemnat mit 4:3. Nicht ganz so im Wettkampffieber waren die Gäste und Besucher. Das Saisonfinale der Radballer in Baden-Württemberg in dieser Altersklasse fand wieder unter Freunden statt. Dazu ist der vom Offenburger Radhersteller Helmut Walther gestiftete Pokal seit Langem eine gute Gelegenheit. Der Fachwart und Trainer des RSV Öflingen, Stefan Schubach, hatte die Finalausscheidung nach Öflingen geholt. Alle Teilnehmer im Finale haben neben einem Pokal eine großzügige Aufmerksamkeit erhalten.