Wehr Öflinger Musiker spielt in der Elbphilharmonie

Arnold Kasar lebt heute mit seiner Familie in Berlin und tritt im Dezember in Hamburg auf. Die Öflinger kennen ihn noch unter dem namen Arnold Keser.

Im Dezember in der Elbphilharmonie in Hamburg, am 17. März im Bürgersaal des Alten Schlosses in Wehr – zwei Auftritte, die für Arnold Kasar einen ganz besonderen Stellenwert haben. Arnold Kasar heißt eigentlich Arnold Keser, stammt aus Öflingen und hat sich als Musiker in Berlin einen Namen gemacht. Mit ihm zusammen werden im Bürgersaal auch Kurt Zimmermann und Nicole Singler-Schnelle auftreten.

Arnold Kasar war sich schon in seiner Jugend klar, dass er sich in der Musik ausprobieren will. Heute ist er 45, wirkt sehr geerdet und blickt mit großer Zufriedenheit auf die vergangenen Jahrzehnte zurück. Vielleicht habe er, als er 1994 nach Berlin ging, noch andere Vorstellungen gehabt und vielleicht auch auf etwas mehr Bekanntheit gehofft, gibt er zu. Heute lebt Kasar mit seiner Lebensgefährtin und den beiden gemeinsamen Kindern zusammen, fühlt sich als Freund, Familienvater und Musiker sehr wohl und bestätigt, den richtigen Weg gegangen zu sein.

Gemeinsam mit Hans-Joachim Roedelius hat Kasar sein jüngstes Werk „Einfluss“ aufgenommen. Roedelius ist Jahrgang 1934, gilt als einer der Pioniere elektronischer Musik und wurde vom verstorbenen David Bowie als einer der Menschen bezeichnet, die den größten Einfluss auf seine Musik hatten. Mehr muss man eigentlich nicht sagen, wenn man die Bedeutung Roedelius für die Musikkultur beschreiben will.

„Es ist ein Geschenk, mit so jemandem zusammenarbeiten zu dürfen“, sagt Arnold Kasar über Hans-Joachim Roedelius. Dass die beiden sich trafen, sei ein Zufall gewesen. Wie so vieles im Leben. Ein gemeinsamer Bekannter der „Deutschen Grammophon“ habe sie einander vorgestellt. Dass sie recht schnell beschlossen, miteinander Musik machen zu wollen, war dann wohl die logische Konsequenz. „Es gibt Menschen, bei denen spürst Du, dass Du mit ihnen zusammenarbeiten willst“, blickt Kasar auf den ersten Kontakt zurück. Oft verebbt der Satz „wir müssen mal etwas zusammen machen“ im Alltag und in den meisten Fällen bleibt es bei der bloßen Absichtserklärung. Nicht bei Roedelius und Kasar. Sie hätten tatsächlich schnell Nägel mit Köpfen machen und ausprobieren wollen, was bei einer Zusammenarbeit entstehen kann.

19 Instrumentalstücke im Bereich Elektrojazz entstanden bei dieser Zusammenarbeit. Sehr ruhig, melancholisch, beinahe traurig kommen die Stücke daher, in denen Kasar viele Erinnerungen musikalisch verarbeitet. So etwa Kindheitserinnerungen, die er in den Stücken „Wiese“, „Aare“ und „Wehra“ verarbeitet. Drei Flüsse in der Region, an denen Kasar Zeit verbracht hat und die nun Einfluss auf seine Arbeit nehmen. Der Titel des Albums ist also gleich in mehrfacher Hinsicht zweideutig.

Kasar und Roedelius leben in ihrer Muik viel von der Improvisation. Nur etwa 25 Prozent der Musik auf ihrem gemeinsamen Album seien komponiert, 75 Prozent improvisiert, schätzt Kasar. Klavier und Synthesizer spielt er auf dem Album. Roedelius spielt ebenfalls Klavier. „Improvisieren bedeutet auch, dass man jederzeit mit dem Scheitern rechnen muss“, macht Arnold Kasar deutlich, welche Herausforderung in dieser Art von Musik steckt. Damit müsse man dann leben und es sei auch gar nicht schlimm, wenn ein Stück dann eben mal nicht so werde, wie man sich das eigentlich vorgestellt habe. Es gebe aber vor allem auch Momente, in denen man hinterher selbst überrascht sei, was einem da gelungen sei.

Eine Woche saßen die beiden Musiker an den Aufnahmen ihrer 19 Stücke und tatsächlich seien bei der Produktion des neuen Albums nur zwei oder drei Aufnahmen in der Tonne gelandet seien. Der Rest habe es auf die CD geschafft. „Man muss sich bei so einer Arbeit aufeinander einlassen“, hebt Kasar die zweite Herausforderung hervor, die bei der Arbeit im Team entsteht. Genau dieses Aufeinandereinlassen sei ihnen aber offenbar gut gelungen. „Ich bin sehr glücklich mit dem Album.“

Dass seine Art von Musik nicht jedem gefalle, sei ihm bewusst und das sei auch völlig in Ordnung. Aber er habe ein Grundvertrauen in sich selbst und das sei eigentlich das Wichtigste, so Kasar. Zusammen mit Friedrich Lichtenstein trat er in der Alten Oper in Frankfurt auf, und am 4. Dezember werden Roedelius und Kasar gemeinsam im kleinen Saal der Elbphilharmonie auftreten. Es sei natürlich eine große Freude und eine besondere Ehre aber auch eine Bestätigung der Arbeit, für die Elbphilharmonie gebucht zu werden. Allerdings werde auch der Auftritt im Bürgersaal in Wehr, ohne Hans-Joachim Roedelius, ein besonderes Erlebnis für ihn werden. Schließlich werden an diesem 17. März sicher viele Freunde und Bekannte dort sein – das sei immer etwas Besonderes, so Kasar.

Den Künstlernamen Kasar gab sich Arnold Keser übrigens nicht selbst. Ein Konzertveranstalter hatte seinen Namen einfach falsch auf das Konzertplakat drucken lassen. Zunächst habe ihn das geärgert, erzählte Kasar bei einem Auftritt im Mai 2015 im Spritzenhaus in Öflingen. Dann habe er aber gemerkt, dass Kasar als Künstlername eigentlich recht klangvoll sei und habe ihn dann doch übernommen.

Im Bürgersaal wird er mit seinem Bruder Kurt Zimmermann und dessen musikalischer Partnerin Nicole Singler-Schnelle auftreten. Keser, Kasar, Zimmermann – Brüder? Eigentlich ganz einfach erklärt. Genauso wie Arnold Kasar ist auch Kurt Zimmermann ein geborener Keser, er nahm den Namen seiner Frau an. Es werde ihr erster gemeinsamer Auftritt nach 24 Jahren werden, erzählt Kasar. Zwar werden Kurt Zimmermann und Nicole Singler-Schnelle ihr Konzert geben und er selbst seins, es sei aber schon vorgesehen, dass sie auch gemeinsam Stücke spielen, oder auch spontan bei dem jeweils anderen mit einsteigen. Noch so ein besonderer Aspekt an diesem Abend, der vermutlich einige musikalische Überraschungen bieten wird.