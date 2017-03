Wehr Öflinger Dorfladen sucht mehr ehrenamtliche Helfer

Vorstand der Genossenschaft sieht nach einem harten ersten Jahr nun positive Zeichen für eine Trendwende

Öflingen (job) "Die letzten Monate haben gezeigt, dass es möglich ist, den Dorfladen Öflingen nachhaltig zu führen" – diese Bilanz zog der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Thater bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit dem Vorstand der Dorfladen-Genossenschaft am Mittwoch. Nach dem "krisenhaften Anfang" sei vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2016 ein Aufschwung spürbar gewesen. Damit das genossenschaftliche Nahversorgungszentrum im Öflinger Ortskern noch lange weiter bestehen kann, müssten aber mehrere Bedingungen erfüllt werden. Neben der höheren Nachfrage wünscht sich das Vorstandsteam vor allem mehr ehrenamtliche Mitstreiter. Derzeit sind es sieben Personen, die im Laden mithelfen, diese Zahl könnte deutlich höher sein, um die anfallende Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen. "Regale einräumen, Brötchen verkaufen, oder beim Mittagstisch helfen", beschreibt Vorstandsmitglied Regula Weber-Gfeller einige der Aufgaben, für die stundenweise Helfer gesucht werden. Oder auch beim "Catering", bei dem Vereine oder Firmen beliefert werden. Für dieses Angebot erhalte das Team stets eine positive Resonanz, es biete aber noch mehr Potential. Das erste Jahr des Dorfladens hat gezeigt: Ohne ehrenamtliche Helfer reibt sich der Vorstand auf. Für Michael Thater kein Zustand, den er als Aufsichtsrat auf Dauer verantworten will. "Eine Genossenschaft lebt auch von Menschen, die sich engagieren", so Thater. Gesucht wird außerdem für Geschäftsführungsaufgaben eine Person mit Führungsqualitäten. Nach dem Ausscheiden von Ramona Genter fehlt im Laden eine einzelhandelserfahre Persönlichkeit, "die Helfer anleiten kann", so Regula Weber-Gfeller.

Wirtschaftlich blickt der Dorfladen auf ein hartes Jahr zurück: Nachdem in den ersten Monaten 2016 ein monatliches Defizit von rund 10 000 Euro anfielen, konnte danach "das Ruder herumgerissen werden", so Thater. Die Kosten sanken, allerdings auch der Umsatz. Positiv stimmt den Vorstand, dass es mittlerweile schon einige Monate mit schwarzen Zahlen gab. Am Jahresende blieb ein Verlust von rund 22 000 Euro, den die Genossenschaft als Bürde in die Zukunft mitnimmt. Der 15 000 Euro-Zuschuss sowie ein Darlehen in Höhe von 20 000 Euro sind darin schon eingerechnet. Genaue Zahlen will Thater im Rahem der Mitgliederversammlung der Genossenschaft bekannt geben, die am Mittwoch, 29. März, um 20 Uhr in der Schulsporthalle Öflingen stattfindet.

Kontakt

Ehrenamtliche Helfer können sich im Dorfladen bei Regula Weber-Gfeller oder Daniela Klausmann melden. Telefon 07761/998 81 22.