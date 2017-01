Wehr Öflinger Diakonie holt den Siegerpokal

Den Auftakt des dreitägigen Fußballspektakels des FC Wehr in der Seebodenhalle bildete am Donnerstag das Diakonieturnier für Menschen mit Behinderung.

Vier Teams hatte Organisator Gerrit Knoop in diesem Jahr zusammengetrommelt. Eine Spielgemeinschaft der Diakonie Öflingen und der Behindertenwerkstatt Wallbach, zwei Teams des St. Josefshauses Herten und eine Mannschaft der Caritas Gurtweil spielten um den Turniersieg. Damit waren bei der 22. Auflage des Diakonieturniers doppelt so viele Mannschaften dabei, wie ein Jahr zuvor.

Es sei gar nicht mehr so einfach, Mannschaften aus den Behinderteneinrichtungen zusammenzubekommen, erklärt Gerrit Knoop und nennt dafür einen überraschenden aber auch erfreulichen Grund. Es sei einfach ein Zeichen erfolgreicher Inklusion – also Eingliederung behinderter Menschen in die Gesellschaft. Immer mehr Menschen mit Behinderung lebten nicht mehr in Heimen, sondern in Einrichtungen des betreuten Wohnens. Damit seien sie aber nicht mehr in den Sportgruppen der Einrichtungen aktiv und die könnten dann auch nicht mehr so leicht Fußballmannschaften zu den Turnieren schicken. Trotzdem waren ja immerhin vier Teams in Wehr am Start. Die spielten im Modus jeder gegen jeden mit Hin- und Rückrunde. Zwölf Spiele standen also auf dem Programm und bei denen ging es nicht weniger heiß oder spannend zur Sache, als sonst beim Fußball. In diesem Jahr blieb der Siegerpokal daheim. Die SG Wallbach/Öflingen gewann das Turnier vor der ersten Mannschaft des Josefshauses, der Caritas Gurtweil und der zweiten Mannschaft des Josefshauses Herten.