Wehr/Öflingen Öflinger Budenzauber im Doppelpack

Zwei traditionsreiche Fußballturniere im Januar zur gleichen Zeit

Weil die Seebodenhalle im Januar wegen der Erörterung des Projekts Atdorf für drei Wochen für den Schul- und Vereinssport gesperrt ist, muss der FC Wehr sein traditionsreiches Fußballturnier um eine Woche vorverlegen – und tritt damit in zeitliche Konkurrenz zum Öflinger "Thomas-Huber-Soccer-Cup" der Sportvereinigung (SpVgg) Brennet-Öflingen, die ihr nicht minder traditionsreiches Jugendturnier am 7. Januar in der Öflinger Schulporthalle ausrichten. Freunde des Hallenfußballs haben am ersten Januarwochenende also die Qual der Wahl. Die Ausrichtung und die Zielgruppe der beiden Turniere ist allerdings völlig unterschiedlich.

Die Fußballtage in der Wehrer Seebodenhalle werden schon am Donnerstag, 5. Januar um 14 Uhr mit dem Turnier der Diakonie eröffnet, danach beginnen um 18 Uhr die “Alten Herren” den Budenzauber mit „Rund-um-Bande“. Am Freitag, 6. Januar, und Samstag, 7. Januar, jeweils ab 11 Uhr treten die Akivmannschaften an. Dabei sind unter anderem drei Landesligisten vom Hochrhein, zwei Mannschaften aus der Schweiz, sowie der SC Konstanz-Wollmatingen vom Bodensee.

Die Öflinger Schulporthalle steht dagegen am Samstag, 7. Januar, im Zeichen der Fußballjugend: 37 Jugendteams aus der Region kämpfen um Tore, Punkte und einen Platz auf dem Siegertreppchen. Auf den engen Soccer-Courts geht es um Schnelligkeit, Technik und Wendigkeit, das Publikum ist ganz dicht dabei und sorgt für eine ganz besondere Stimmung auf den Courts. Die E-Jugend beginnt ihr Turnier um 8.30 Uhr, es folgen die F2 ab 12.20 Uhr und die F1 ab 14.40 Uhr. Den Abschluss des Turniers bildet die D-Jugend, die um 17.35 Uhr ihr Turnier beginnt.