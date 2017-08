Wehr Öflingen: Workshop mit Jochen Mühlenbrink im Haus der Diakonie

Rund zwei Tage beschäftigen sich die Bewohner des Hauses in Öflingen, sowie zwei Besucher aus Hottingen, mit der Technik des Schleifens, Beizens, Grundierens, sowie schließlich mit der Malerei selbst. Künstler Jochen Mühlenbrink bringt den Teilnehmern in einem Workshop die Grundlagen bei.

Handwerkliches und malerisches Schaffen treffen in den jüngsten Arbeiten der Künstler aus dem Haus der Diakonie aufeinander. Im Workshop von Jochen Mühlenbrink, welchen der Künstler Anfang dieser Woche gab, sind die Werke auf Holz entstanden. Organisiert und veranstaltet wurde der Workshop erneut vom Förderverein Kunst und Diakonie. Rund zwei Tage beschäftigen sich die Bewohner des Hauses in Öflingen, sowie zwei Besucher aus Hottingen, mit der Technik des Schleifens, Beizens, Grundierens, sowie schließlich mit der Malerei selbst. Herausgekommen ist dabei abstrakte, aber auch robuste Kunst, in deren Vielschichtigkeit es einiges zu entdecken gibt.

„Wir haben uns kein Thema vorgenommen“, erklärte Mühlenbrink. Der Fokus lag rein auf dem Aspekt der bildenden Kunst, wie der Künstler erklärt: „Wir haben den Prozess der Malerei dokumentiert.“ So liegt die Besonderheit der Werke in ihrer Tiefe. Hinter jedem Bild stecken abermalige Arbeitsschritte, die auf mehreren Ebenen übereinander und miteinander das künstlerische Werk charakterisieren. „Wir habe zuerst gebeizt. Dann kam das Schleifen, das Grundieren, die Farbe und zum Schluss die Firnis“, erläutert Mühlenbrink die verschiedenen Bearbeitungen der Holzplatten, die als Untergrund dienten.

Das sehenswürdige Resultat des Workshops sind Werke in unterschiedlich großen Formaten, die teils abstrakt sind und teils ihr Motiv greifbar darstellen. Mehrfach verarbeitet wurde das Thema „Haus“. Laut Mühlebrink ein Bezug zum Ort des Wirkens, dem Haus der Diakonie, wo den Kunstbegeisterten die Möglichkeit geboten wird, sich der Malerei zu widmen. Folglich war das Interesse ebenso so groß, wie die Begeisterung der diversen Besucher, sowie der acht festen Teilnehmer, die unter der fachkundigen Aufsicht Mühelbrinks ihre Bilder fertigten. Darunter sind auch gemeinschaftliche Werke, die alle zusammen gestaltet haben. Besondere Akzente setzen die Farbgebung und akkurate Linienführung, die durch die Abklebe-Technik entstanden ist.

Komplexität und Raffinesse zeichnen die individuellen Bilder aus. Ein lachendes Gesicht auf dusterem Grund trägt den paradoxen Titel „Weltschmerz“. Beeindruckend ist auch das Werk „Ohne Titel. Öffnung“, das eine dunkle Fläche mit farbigem Rahmen zeigt. „Da würde ich selbst nicht darauf kommen“, zollt auch Mühlenbrink seinen Respekt.