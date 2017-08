Wehr Nordic-Walking-Lauf: Teilnehmer haben Spaß an zwei Stöcken

Beim elften Nordic-Walking-Lauf des Skiclubs Wehr sind 45 Teilnehmer auf zwei verschiedene Strecken gestartet: 7,8 Kilometer mit 180 Höhenmetern sowie 11,7 Kilometer mit 361 Höhenmetern. Mit seiner elften Auflage bot der Skiclub wieder ein rundum gelungenes Sportereignis.

Wehr – „Wake up“ schallte es am Sonntagmorgen durchs Frankenmattstadion. Es waren die Teilnehmer des Nordic-Walking-Laufs des Skiclubs Wehr, denen dieser Aufruf zum Aufwachen galt. 45 Teilnehmer hatten sich zu der elften Auflage der Veranstaltung angemeldet.

Ideale Bedingungen herrschten am Sonntag um neun Uhr, um sich vor der Hitze des Tages noch etwas zu bewegen. Und viele Nordic-Walker nutzten die Gelegenheit, sich auf eine der beiden Strecken zu machen, die der Skiclub-Vorsitzende Rudolf Messmer und seine Helfer in diesem Jahr auserkoren hatten. Eine Strecke war 7,8 Kilometer lang, wobei 180 Höhenmeter zu überwinden waren, die andere Route ging sogar über 11,7 Kilometer mit 361 Höhenmetern. Also durchaus anspruchsvolle Wegführungen, auch wenn die Teilnehmer sich an zwei Stöcken festhalten konnten.

Ein großes Stück ging es für die Läufer beider Strecken an der Wehra entlang, dann aber Richtung „Waldstüble“, besser bekannt als „Schneckenkarle“ wo die erste Verpflegungsstation aufgebaut war. „Nehmt euch die Zeit für eine Pause und übernehmt euch nicht“, mahnte Messmer vor dem Start. Es gab keine Zeitmessung, jeder sollte sein Tempo finden. Beim Nordic-Walking des Skiclub Wehr geht es nicht um den Wettkampfgedanken, sondern um da Wohlfühlen. Auf der längeren Strecke gab es noch eine zweite Verpflegungsstation, auf der kürzeren mussten die Läufer mit einer auskommen. Das war bei den sehr angenehmen Temperaturen um die Zeit aber auch kein Problem für die Teilnehmer, von denen die meisten Wiederholungstäter in Sachen Nordic-Walking-Lauf waren.

Und als solche wussten sie auch, dass vor dem Lauf das Aufwärmen steht. Ulla Gohn ist die Miss Nordic-Walking beim Skiclub Wehr, sie übernahm auch die Vorbereitung mit leichten Dehn- und Streckübungen. Schließlich sollte sich keiner der Teilnehmer unterwegs eine Zerrung oder Ähnliches holen. Bei den vergangenen zehn Auflagen habe es nie eine wirkliche Verletzung gegeben, so Rudolf Messmer sehr zufrieden. Sicherheitshalber war aber dennoch auch das DRK im Einsatz.

Mit den 45 Teilnehmern waren die Veranstalter ganz zufrieden, das sei so in etwa der Durchschnitt der vergangenen Jahre. „Wir hatten auch schon so um die 55 Läufer, 60 haben wir noch nie geschafft“, so Messmer. Die Konstanz über elf Veranstaltungen sei aber auch ein Erfolg.

Nach gut einer Stunde kamen die ersten Nordic-Walker wieder im Stadion an und nach und nach trudelten dann alle ein. Damit war die Veranstaltung aber noch nicht beendet. Unter den Teilnehmern wurden noch eine ganze Reihe Preise einer Tombola verlost. Wer die Anstrengung spürte, durfte sich nach dem Lauf massieren lassen, wem der Sinn mehr nach Abkühlung stand, der hatte freien Eintritt ins Freibad.