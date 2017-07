Wehr Neustart für Fassadensanierung am Polizeigebäude in Wehr

Neustart für Fassadensanierung am Polizeigebäude in Wehr

Eine Firma aus Erfurt übernimmt den Auftrag von der ursprünglich beauftragten bayrischen Firma. Die Kosten dadurch von 84 000 auf 115 000 Euro. Dafür soll die historische Sandsteinfassade bis Ende Oktober im alten Glanz erstrahlen.

Wehr – Mit der erneuten Auftragsvergabe nimmt die seit monatelang ruhenden Arbeiten an der Fassade des Polizeigebäudes am Bahnhofsplatz wieder Fahrt auf: Am Montag hat die Firma Nüthen aus Erfurt den Auftrag von der ursprünglich beauftragen bayrischen Firma übernommen und bereits mit den Arbeiten begonnen. Die Kosten steigen damit um mindestens 30 000 Euro, dafür soll die historische Sandsteinfassade bis Ende Oktober wieder im alten Glanz erstrahlen.

Die Sanierung sollte bereits zu Beginn des Jahres abgeschlossen sein, so Bürgermeister Michael Thater im Juni. Allerdings hatte die bayrische Spezialfirma die Arbeit bereits im Herbst ohne weitere Begründung eingestellt und auch auf Rückfragen seitens der Stadt nicht mehr reagiert. Bis zum 17. Juli habe man daher eine Frist zur Fertigstellung gesetzt, so Stadtbaumeister Helmut Wunderle. Da die Firma auch diese kommentarlos verstreichen ließ, wurde dem Unternehmen am 20. Juli schließlich der Auftrag offiziell entzogen. Da der zweitgünstigste Bieter aus Zeitgründen nicht zur Verfügung stand, bekam die Firma Nüthen aus Erfurt mit dem drittbesten Angebot den Zuschlag, erklärte Helmut Wunderle. Die Kosten für die Sanierung steigen damit von ursprünglich kalkulierten rund 84 000 Euro auf gut 115 000 Euro an. Dafür sollen die Arbeiten, so denn das Wetter mitspielt, bis Ende Oktober abgeschlossen sein, so Helmut Wunderle.

Mit der Sanierung des Polizeigebäudes und dem bereits laufende Neubau eines Wohngebäudes auf dem ehemaligen Minimalgelände geht das vor rund zehn Jahre begonnene Sanierungsgebiet Bahnhofsplatz auf die Zielgerade. Neben dem Bahnhofsplatz mit dem ehemaligen Bahnhof und das Bahngelände bis zur Merianstrasse umfasst der Gebiet auch die Gebäude um das Rathaus sowie das Postareal und den ehemaligen Minimal hinter dem Wehrahof. Neben der Neugestaltung des Bahnhofsplatzes profitierten auch die städtischen Gebäude von den Sanierungsmaßnahmen: Seit 2014 ist das Alte Schloss dank modernem Außenaufzug barrierefrei zu erreichen, außerdem konnte hier das lange ersehnte Bürgerbüro eingerichtet werden. Außerdem wurde das Gebäude der Stadtkasse energetisch saniert und die Fenster im neuen Schloss unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes energiesparend erneuert. Gefördert wurde auch die Umnutzung des alten Postgebäudes an der Poststraße zu einem Zahnärztehaus sowie die die Teilsanierung des ehemaligen Wehrahofs.