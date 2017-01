Wehr Neun neue Streitschlichter wollen in der Gemeinschaftsschule Frieden stiften

Neun neue Streitschlichter der Klassenstufe acht schließen ihre Ausbildung an der Gemeinschaftsschule ab. In zwei Wochen nehmen sie ihren Dienst auf.

Wehr (kf) Die Gemeinschaftsschule Wehr hat neun neue Streitschlichter. 13 Schüler der Klassenstufe acht bewarben sich, zehn davon kamen in die Ausbildung, neun beendeten diese am Freitag mit einer Prüfung und führen so das Programm fort, das 2002 an der Zelgschule begann.

„Ihr seid ein wichtiger Teil der Schulkultur und jetzt auch mitverantwortlich für ein friedliches Miteinander an unserer Schule“, sagte Konrektor Nikolas Knust. Die Streitschlichter bekleiden demnach an der Gemeinschaftsschule ein verantwortungsvolles Amt. Ein Amt, auf das die sechs Mädchen und drei Jungen seit Dezember an fünf Tagen vorbereitet wurden. Lehrerin Ann-Kathrin Leide leitete die Ausbildung, unterstützt wurde sie dabei von ihren Kolleginnen Heike Lehmann und Barbara Grether, von Schulsozialarbeiter Thomas Maier sowie von Jule Rünzi, die ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Schule absolviert.

In Zweierteams werden die Streitschlichter in zwei Wochen ihren Dienst jeweils in der großen Pause antreten. Sie sind dafür zuständig, Streitigkeiten der Schüler der Klassenstufen eins bis fünf zu schlichten und den Frieden zwischen den Streithähnen wieder herzustellen. Mitunter keine ganz einfache Aufgabe, das wissen auch die Lehrerinnen, die für die Ausbildung zuständig sind. Die Streitschlichter hätten sich im Laufe der Jahre bewährt. „Etwa 90 Prozent der Streitfälle werden von den Streitschlichtern gelöst, ohne dass ein Lehrer hinzugezogen werden muss“, berichtet Barbara Grether.

„Es macht einfach Spaß, wenn man den Mitschülern helfen kann“, sind sich Alexandra Fien, Lina Herion, Melissa Zorcakmakci, Lara Geiger, Sarah Schröter, Alina Tereschenko, Justin Schoenfelder, Marco Stracuzzi und Björn Bader einig. Auch, wenn es nicht immer ganz einfach sei, schlichtend auf die jüngeren Schüler einzuwirken. Für viele von ihnen seien sie als Schüler der Klassenstufe acht noch Respektspersonen, für einige aber nicht. Da sei es dann schwer, vermittelnd einzuwirken.

Dennoch freuen sie sich alle auf die bevorstehende Aufgabe. Neben der Entlastung für das Lehrerkollegium wirkt sich die Aufgabe auch für die neun Schüler positiv aus. Sie bekommen auch einen Vermerk im Zeugnis über ihre Tätigkeit und die damit verbundene Sozialkompetenz, die sie sich durch ihren Einsatz aneignen. Das wirke sich oft positiv aus, wenn sie sich später an einer weiterführenden Schule oder bei einem Ausbildungsbetrieb bewerben, erklärt Heike Lehmann. So erzählen die neun auch, dass dies zwar nicht der Hauptgrund für ihre Bewerbung um die Ausbildung zum Streitschlichter gespielt habe, aber schon eine zusätzliche Motivation gewesen sei.