Wehr Neue Wege geht man mit den Wehrer Schkosskonzerten in der 30. Saison

Die Schlosskonzerte Wehr gehen in 30. Runde. Der Fokus liegt auf der Kooperation mit dem Nachwuchs.

Seit 30 Jahren gibt es die Wehrer Schlosskonzerte in Form einer Abo-Reihe. Dieses kleine Jubiläum nehmen die Verantwortlichen, Wehrs Kulturamtsleiter Reinhard Valenta, und die Initiatorin der Reihe, Friederike Eberhart, zum Anlass, nicht nur ein ausgesucht hochkarätiges Programm zu präsentieren. Die neue Schlosskonzert-Saison bindet in besonderer Weise auch Nachwuchs-Musiker ein. Ausgebaut und systematisiert wird insbesondere die Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Bad Säckingen, deren musikalischer Leiter Christian Mirbach nun bereits einen Ausblick auf gemeinsame Projekte gab. Aber auch ein Projekt mit der Talschule wird es geben.

Die Vorfreude auf die neue Saison, die im Herbst beginnt, war Reinhard Valenta und Friederike Eberhart deutlich anzumerken, als sie gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Christian Mirbach das neue Programm vorgestellten. Kein Wunder: Weisen die Schlosskonzerte doch in ihrer 30. Auflage eine Qualität auf, die beinahe schon einer Metropole würdig ist. Fünf Konzerte wird es zwischen Oktober und Mai geben. Zu Gast sind namhafte Musiker, opulente Sinfonieorchester, aber die Veranstalter beweisen auch im 30. Jahr, dass sie die Lust am Experimentieren nicht verloren haben.

Und vor allem werden die Schlosskonzerte mehr noch als bisher Plattform für junge Talente aus der Region. Schon der Auftakt ist in dieser Hinsicht vielversprechend: Das Abschlusskonzert des ersten Klavierfestivals unter dem Titel „Tasten“, das von Freitag, 29. September, bis Sonntag, 1. Oktober, stattfindet, wird Bestandteil der Schlosskonzerte sein. „Das Festival widmet sich ausschließlich der Klavier- und Tastenmusik, aber in einer für unsere Region ungewöhnlichen Form“, verrät Reinhard Valenta. Geplant seien Auftritte von Solisten und Ensembles abseits des klassischen Konzertsaals, etwa in Gaststätten, Geschäften oder an verschiedenen Stellen in der Stadt. „Wir sind noch auf der Suche nach Locations“, so Valenta.

Christian Mirbach bescheinigt, dass die Jugendmusikschule „äußerst interessiert“ an diesem Event sei, denn gerade für Nachwuchsmusiker sei eine derartige Gelegenheit „überaus reizvoll“: „Wir wollen dabei auch mit außergewöhnlichen Besetzungen antreten“, so Mirbach. Geplant seien etwa Darbietungen mit sechshändiger Besetzung. Junge Musiker, die für die Auftritte infrage kommen, sollen in den nächsten Wochen ausgewählt werden. Gemeinsam mit einer Reihe von Profimusikern, die bei dem Festival mit von der Partie sein werden, und letztlich das Abschlusskonzert am 1. Oktober um 19 Uhr in der Wehrer Stadthalle bestreiten werden, werden sich die Nachwuchstalente dann auf ihre Auftritte vorbereiten. Geplant seien hierzu Workshops, bei denen die Profis mit dem Nachwuchs ein Programm erarbeiten. Das beste Ensemble soll schließlich beim Abschlusskonzert als Vorgruppe zu sehen und zu hören sein.

Ein „reines Mozart“-Programm wird es dann zum Abschluss der Reihe geben. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter Leitung von Georg Mais wird am 6. Mai, um 19 Uhr das offizielle Jubiläumskonzert anlässlich 30 Jahre Schlosskonzerte geben – verstärkt durch den bekannten Pianisten Wolfram Lorenzen, der zu den Urgesteinen der Reihe gehört, so Friederike Eberhart.

„Im Umfeld dieses Konzerts werden wir einen Workshop mit Georg Mais an der Talschule organisieren“, kündigt Valenta an. Mit einem „Mozart-Projekt“ soll gezielt die musikalische Arbeit an der Schule durch die Schlosskonzerte unterstützt werden.

Ein Blick in die Zukunft, in die übernächste Saison der Schlosskonzerte, zeigt, dass dieser Kurs der Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule weiterhin fortgesetzt werden soll: Am 13. Januar 2019 nämlich wird ein Streichquartett, bestehend aus Pultsolisten der Berliner Philharmoniker in Wehr auftreten. Gemäß des Auftrags des scheidenden Dirigenten Sir Simon Rattle werden die vier Musiker aber auch im Rahmen eines Workshops mit jungen Streichern einen Beitrag für das Konzert erarbeiten.

Wem das alles noch zu weit in der Zukunft liegt, der kann sich hingegen auf den Sommer in Wehr am 1. Juli freuen. Auch dort werden Talente von der Jugendmusikschule im Rahmen der Aktion „Klassik auf die Straßen“ mit von der Partie sein.

Die Schlosskonzerte und das Jubiläumsprogramm