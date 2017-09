Wehr Neue Impulse für Hochrheinautobahn

Verkehrsministerium will bei den Abschnitten 5 und 6 zwischen Rheinfelden und Murg Gas geben.

In die Diskussion um die Hochrheinautobahn kommt nach Jahren des Stillstands wieder Bewegung: Noch in diesem Jahr – voraussichtlich im November – sollen die Pläne für den Autobahnabschnitt 98.5 von Minseln bis Schwörstadt offen gelegt werden. Damit aber möglichst schnell deutliche Fortschritte erzielt werden, muss auch die Planung für den Abschnitt 98.6 zwischen Schwörstadt und Murg-Rothaus forciert werden. "Wir dürfen den Abschnitt 5 erst bauen, wenn auch der Abschnitt 6 planfestgestellt ist – oder zumindest ein Planfeststellungsbeschluss am Horizont erkennbar ist", erklärte Uwe Lahl, Ministerialdirektor im Stuttgarter Verkehrsministerium bei seinem Besuch am Dienstag in Wehr. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten und verkehrspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion Felix Schreiner war er an den Hochrhein gekommen, um mit Landrat Martin Kistler, Bürgermeistern und politischen Vertretern der Region über die Hochrheinautobahn zu sprechen. "Auch wenn dieser Termin kurz vor der Bundestagswahl stattfindet: Es ist kein Wahlkampftermin. Ich habe schon im Februar um ein solches Gespräch beim Ministerium gebeten", so Schreiner.

Dass die Abschnitte 5 und 6 planerisch so eng zusammenhängen, wie Ministerialdirektor Uwe Lahl nun verkündete, erhöht den Druck auf die Autobahnplaner im Freiburger Regierungspräsidium. "Das war für mich völlig neu", meinte die Rheinfelderin Sabine Hartmann-Müller, möglicherweise bald Nachfolgerin von Felix Schreiner im Landtag. Bislang war die Region davon ausgegangen, dass die Autobahn bis zur Schwörstädter Wolfsgrabenbrücke gebaut werden kann und durch einen provisorischen Abstieg am Lachengraben auch ohne den folgenden Abschnitt 6 verkehrswirksam werden kann. "Dieser Abstieg ist zu kompliziert und als Provisorium nicht realisierbar", so Uwe Lahl. Das bedeutet im Klartext: Solange die Trassenfrage bei Bad Säckingen und Wehr nicht endgültig geklärt ist, wird auch Schwörstadt keine Entlastung bekommen.

Um den Lückenschluss zwischen Minseln und Murg zu erreichen, muss die leidige Diskussion um die beste Trasse bei Wehr und Bad Säckingen zu einem Ergebnis gebracht werden. "Ich kann für beide Landkreise sprechen und sagen, dass die Region bereit ist, ihren Beitrag zu leisten und einen Konsens zu erzielen"", so Landrat Martin Kistler. Die vor einigen Jahren auf Initiative des Landkreises Waldshut entworfene Konsens-Trasse werde "nach wie vor von einem breiten Konsens getragen", so Kistler. Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl und Wehrs erste Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart bestätigten dies. "Wir sind mehr denn je von der Konsens-Trasse überzeugt. Sie ist aus rechtlicher Sicht die einzige Möglichkeit, eine genehmigungsfähige Trasse hinzubekommen", so Alexander Guhl.

Und auch aus Schwörstadt sind nun versöhnlichere Töne zu hören als noch unter der Ägide des damaligen Bürgermeisters Artur Bugger: Bürgermeisterstellvertreter Frank Lückfeldt erklärte, es gelte zwar noch der Gemeinderatsbeschluss zugunsten der Bergtrasse, er deutete aber an, dass die Gemeinde auch mit der Konsens-Trasse leben könne. "Wenn wir eine schnelle Entlastung wollen, gibt es für uns nur den Weg, dass wir auch diese Trasse unterstützen." Felix Schreiner erinnerte in diesem Zusammenhang an das Ergebnis der Bürgerbefragung im Rahmen des Bürgerforums vor einigen Jahren: "Das wichtigste Kriterium ist die Zeit: Die Schnelligkeit steht über allem."

Wie Uwe Lahl erklärte, müssen vor einer endgültigen Trassenentscheidung im Abschnitt 6 noch die Ergebnisse Bohrungen im Bad Säckinger Heilquellengebiet abgewartet werden. Diese sollen im Frühjahr oder Sommer 2018 vorliegen. Erst dann könne man sagen, "ob die Konsens-Trasse wirklich machbar ist".

Die Hochrheinautobahn insgesamt sei "eines der kompliziertesten Projekte mit einer Vielzahl von Interessenskonflikten" erklärte Uwe Lahl. Bei dem Vor-Ort-Termin habe er "von den Bürgermeistern in aller Deutlichkeit gesagt bekommen, wie groß die Not ist."

Chronik der A 98: Eine vollmundige Ankündigung und was daraus wurde

Juli 2007: "In zehn Jahren rollen die Autos" titelte der SÜDKURIER vor zehn Jahren. Es war ein Zitat des damaligen Regierungspräsidenten Sven von Ungern-Sternberg kurz vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens für den Abschnitt Karsau-Wehr. Eine vollmundige Ankündigung, die Hoffnung auf einen schnellen Planfeststellungsbeschluss erfüllte sich jedoch nicht.

Einer der Knackpunkte war das FFH-Gebiet auf dem Dinkelberg, das von der Bergtrasse durchschnitten wurde. Dies ist nach EU-Rechtssprechung nur erlaubt, wenn alle Alternativen ausreichend geprüft wurden. Auch zwischen Wehr und Bad Säckingen herrscht zu diesem Zeitpunkt noch keine Einigkeit über die beste Trasse. Angesichts der vielen ungelösten Probleme wird das Planfeststellunsgverfahren unter Ungern-Sternbergs Nachfolger Julian Würtenberger ausgesetzt.