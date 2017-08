Wehr Neue Fasnachtsclique in Wehr von Horrorfilm inspiriert

Künftig geht der Wolf um in Wehr. Die Wolfrist Wölfe interessieren sich vor allem für Fasnacht und Brauchtumspflege. Die neue Clique präsentiert sich am 11. November in der Stadthalle Wehr.

Wehr – Der Wolf ist los im Wehratal – aber kein Grund zur Sorge: Die Wolfrist Wölfe interessieren sich vor allem für Fasnacht und Brauchtumspflege. Seit Mai gibt es die neue Fasnachtsclique, elf Erwachsene und sechs Kinder von elf Wochen bis 62 Jahren sind schon dabei, freuen sich Sonja und Andre Bonar. Die beiden Vorsitzenden und Gründer der Wolfrist Wölfe e.V. sind schon seit ihrer Jugendzeit in verschiedenen Cliquen aktiv gewesen.

"Jetzt ist es Zeit für etwas Eigenes gewesen", so Andre Bonar. Man wolle unabhängig sein und sich auf die Fasnacht selbst konzentrieren können. Eine Mitgliedschaft in der Narrenzunft strebe man daher nicht an, Mithelfen sei aber selbstverständlich. Ansonsten wollen sie viel Schabernack treiben, gemeinsam Spaß haben und die Fasnachtstraditionen pflegen, so das Ehepaar Bonar. Der regionale Bezug war darum auch bei der Gründung der Clique ein wichtiges Thema, erklärt Andre Bonar.

Bei Recherchen sei man dann auf eine Sagen über Wölfe am Wolfrist gestoßen. Da es in Wehr noch keine Wolfsclique gab war die Entscheidung schnell gefallen. "Auch die Anmeldung als Verein ging ganz unkompliziert", freut sich die frisch gebackene zweite Vorsitzende Sonja Bonar.

Im Freundes- und Kollegenkreis fanden sich dann bald die ersten Mitglieder, wie auch Beisitzer Heiko Lüttner, ein Arbeitskollege von Andre Bonar. Der Narrenzunft Wehr hat sich die neue Clique bereits vorgestellt, bei der Proklamation der Fasnacht am 11. November in der Stadthalle Wehr will man sich offiziell präsentieren. Bis dahin steht aber noch einiges an Arbeit an, so Sonja Bonar. Für das Häs habe man schon einen passenden Stoff gefunden, aus dem sich die Mitglieder ihr graues Wolfskostüm schneidern können.

Die Masken sind beim Fachmann in Auftrag gegeben und werden bereits mit großer Vorfreude erwartet. "Dabei haben wird uns von einem alten Horrorfilm inspirieren lassen", erklärt Andre Bonar zu dem schaurigen Wolfsgesicht.

Die Kosten von rund 250 Euro dafür müsse allerdings jedes Mitglied selbst tragen, so Sonja Bonar, ein Maskenzwang bestehe jedoch nicht. Denn noch ist die Kasse der jungen Clique leer, durch Mitgliedsbeitrag in Höhe von 40 Euro und Würstchen- und Kuchenverkauf soll sich das aber bald ändern, so Sonja Bonar weiter. "Über weitere Mitglieder würden wir uns natürlich sehr freuen", so Andre Bonar zu den Plänen der Wölfe. Für den Nacht-, zum Sonntags- und zum Montagsumzug in Wehr habe man sich schon angemeldet, auch beim Narrentreffen in Murg wäre man gerne dabei. Die Wolfrist Wölfe findet man auf Facebook oder man nimmt Kontakt mit Leitwölfin Sonja Bonar unter sonjabonar@web.de auf. Die erste Hauptversammlung ist am Sonntag, 10. September, ab 17 Uhr im Wehrer Storchehus geplant, auch hier sind Interessenten willkommen.