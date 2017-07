Wehr Neubau des Diakonievereins Wehr-Öflingen wird zum Kraftakt

Der Kommunalverband genehmigt grundsätzlich den Neubau an der Kreuzmattstraße. Laut Gesetzgeber sollen die Zimmer statt 12 Quadratmetern jetzt 14 Quadratmeter Fläche haben. Auch ein Innenumbau des bestehenden Haupt- und Nebenhauses in Öflingen und Hottingen wird erforderlich.

Bei der Hauptversammlung des Diakonieverein Wehr-Öflingen im Haus der Diakonie informierte Vorsitzender Rainer Kaskel aus Bad Säckingen auch über den geplanten Neubau an der Kreuzmattstrasse. Demnach sind bei der Vorstellung der Umbau- und Neubaupläne beim Bauausschuss des Kommunalverband Jugend und Soziales Stuttgart (KVJS) alle Bauvorhaben prinzipiell genehmigt worden, nicht jedoch das Neubaugelände an der Kreuzmattstraße. Es liege zu nahe am bestehenden Diakonie-Zentrum in Öflingen, war die überraschende Begründung.

Der Vorstand des Vereins fragte daraufhin bei den Städten Wehr und Bad Säckingen nach Baugelände an. Diese konnten jedoch keine geeigneten Grundstücke ausweisen. Nachdem man in Stuttgart noch einmal vorstellig wurde, genehmigte der Sozialausschuss des KJVS, der mit dem Bauausschuss identisch ist, nun auch das Baugelände. Der Neubau liegt nämlich 650 Meter vom Haupthaus entfernt und entspricht somit den gesetzlichen Vorgaben, die 500 Meter vorschreiben.

In einer Präsentation stellte Architekt Franz Michler das Neubauprojekt vor. Nach Fertigstellung der Detailpläne könne demnächst der Bauantrag gestellt werden. Vorbehaltlich der Baugenehmigung, ergänzte Kaskel, werde in Kürze auch der Grundstückskaufvertrag mit der Brennet AG, die dem Verein preislich sehr entgegenkam, abgeschlossen.

Grund für den Neubau, informierte Kaskel weiter, sei die Novellierung der Landesbauverordnung des Sozialministeriums Baden-Württemberg. Ab 2019 seien keine Doppelzimmer mehr erlaubt. Die Zimmer müssten statt zwölf nun 14 Quadratmeter groß sein und eine Mindestbreite von 3,20 Meter aufweisen.

Außerdem müsste für zwei Wohneinheiten ein behindertengerechtes Duschbad/Toilette mit einem Vorraum vorhanden sein. Deshalb sei auch ein Innenumbau des bestehenden Haupt- und Nebenhauses in Öflingen sowie auch im Haus in Hottingen erforderlich. Neben verschiedenen Zuschüssen für den Neubau muss der Verein 15 Prozent Eigenanteil aufbringen und 40 Prozent Fremdkapital aufnehmen. Insgesamt ein Kraftakt für den Diakonieverein, den man aber zum Wohle der Bewohner zuversichtlich angehe, meinte Kaskel. Zumal auch die Hanna und Paul-Gräb-Stiftung die Vereinsarbeit unterstütze, indem sie gespendete zweckgebundene Gelder und andere Erträge für den Neubau verwaltet. Auch der Verein „Kunst und Diakonie“ bringe sich mit Aktionen für die Bewohner mit ein.

Über die Finanzen des Vereins berichtete ausführlich Schatzmeister Wolfgang Kemmerling. Durch die kontinuierlichen Steigerung von Einnahmen und Ausgaben bleibe der Verein in einer günstigen Entwicklung. Mit 70 Prozent sei der Personalaufwand der größte Unkostenfaktor, erklärte Kemmerling. Kassenprüferin Friderike Erhard bescheinigte dem Schatzmeister eine tadellose Finanzführung. Dessen Entlastung erfolgte ebenso einstimmig wie für den Gesamtvorstand, wie sie Kurt Fiehn beantragte. Die Treuhandstelle des Diakonischen Werkes in Karlsruhe hatte den Jahresabschluss bereits geprüft und betriebswirtschaftlich ebenfalls als tadellos bezeichnet. Vorsitzender Kaskel dankte anschließend Heimleiterin Ulla Krug, dem pädagogischen Leiter Martin Bursch sowie allen Mitarbeitern, die mit viel Elan und Kompetenz dafür sorgen würden, dass sich die Bewohner des Heimes wohlfühlen. Auch die Angehörigen seien überzeugt, dass ihre Schützlinge gut versorgt wären.

Diakonieverein

Der 1967 gegründete Diakonieverein Wehr-Öflingen, Träger und Förderer es Diakonie-Zentrums Öflingen, hat derzeit 299 Mitglieder. Vorsitzender ist Rainer Kaskel, Heimleiterin ist Ulla Krug und Martin Bursch pädagogischer Leiter. Im Heim werden derzeit 82 Bewohner von insgesamt 74 Mitarbeitern betreut. Weitere Auskünfte erteilt Rainer Kaskel, Telefon 07761/91 32 50.