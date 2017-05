Wehr Naturparkmarkt in der Wehrer Innenstadt bringt Besuchern Regionalität nahe

Über 20 Anbieter präsentieren ihre Warenangebot. Die neue Heizzentrale im Ludingarten, die seit Dezember aus Hackschnitzel Wärme erzeugt, öffnete ihre Türen für Interessierte.

Wehr – In Wehr wird Regionalität groß geschrieben: Auf dem Naturparkmarkt am 28. Mai können Besucher in der Wehrer Innenstadt nicht nur kulinarische und handwerkliche Produkte aus Wehr und Umgebung entdecken. Auch die neue Heizzentrale im Ludingarten, die mit lokal erzeugten Holzhackschnitzeln seit Dezember Wärme erzeugt, öffnete ihre Türen für interessierte Besucher.

Bereits zum zweiten Mal findet der Naturparkmarkt bereits in Wehr statt. Über 20 Anbieter sind in diesem Jahr dabei und bieten von handwerklich erzeugten Lebensmitteln und nützlichen Haushaltsgegenständen bis hin zu gefilzten Kleidungsstücken und Spielzeug aus Holz eine ganze Fülle an regionalen Produkten an, freut sich Kulturamtsleiter Reinhard Valenta im Pressegespräch mitzuteilen. Alle Produkte sind dabei aus regionalem Anbau oder lokal hergestellt, dazu informieren Infostände über den Naturpark Südschwarzwald. Ein perfekter Rahmen um auch die neue städtische Heizzentrale zu präsentieren, freut sich Bürgermeister Thater.

Bereits im Dezember letzten Jahres ging das Nahwärmenetz "Im Tal" ans Netz, Ende April fand nun die lang geplante Verbindung mit dem Netz "In den Höfen" statt, so der Bürgermeister weiter. Damit befindet sich die Arbeiten am Wehrer Großprojekt auf der Zielgeraden, bis zu den Sommerferien sollen die letzten Arbeiten abgeschlossen werden. Schon jetzt versorgt das an den regionalen Energieversorger Energiedienst verpachtete Netz vor allem städtische Gebäude sowie zehn private Haushalte. Gerne dürfen es auch mehr werden, da ist man sich bei Stadt und Energiedienst einig. Mit einem Tag der offenen Tür sollen darum die Vorzügen der nachhaltigen Wärmeversorgung den Wehrer Bürger näher gebracht werden.

Im Mittelpunkt steht dabei das neue Blockheizkraftwerk neben der Mediathek. Hier wird mit Holzhackschnitzel Wärme erzeugt und über ein Leitungssystem zu den Abnehmern gebracht. Grüne Energie und mehr Platz im Keller, denn eine eigene Heizanlage wird nicht mehr benötigt, erläutern die Geschäftsführer der Stadtwerke Wehr, Erich Götz und Jochen Debus. Zusätzlich können sich die Besucher direkt beim Anbieter über umweltfreundliche Energieerzeugung und Elektromobilität informieren, so Alexander Lennemann vom Energiedienst zum Rahmenprogramm. Bereits zum letzten Naturparkmarkt 2013 fanden zahlreiche Gäste den Weg nach Wehr. Damals feierte die Stadt ihr 650-jähriges Marktrecht. In diesem Jahr zum 925-jähringen Stadtjubiläum rechnen die Organisatoren erneut mit tausenden Besucher aus Wehr und Umgebung erwartet.

