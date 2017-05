Wehr Narrenzunft Wehr ist zufrieden mit den Neuerungen in 2017

Rundum zufrieden mit der Fasnacht 2017 ist die Narrenzunft Wehr. In der Hauptversammlung blickten die Narren zufrieden auf große Veranstaltungen (VON Herbstkonvent) und Neuerungen (Neukonzeption Hemliglunki-Ball) und freuten sich auf anstehende Ereignisse 2018 (60 Jahre Schlossgeister).

Wehr (gsl) Schon jetzt sind die Gedanken der Wehrer Fasnachtstreibenden bei der kommenden Saison. S' gooht d' gegge – an der Hauptversammlung der Wehrer Narrenzunft am Freitag im Narrenheim drehte sich erst einmal alles um die abgelaufene Zeit.

Zunftrat Oliver Brüderle blickte auf eine aktivitätenreiche Fasnachtsaison. Der Herbst-Konvent des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) im Oktober 2016 war eine der herausragenden Veranstaltungen in Wehr. Präsidiumssitzung, Empfang durch die Stadt, Konvent-Hock und ein gelungener Bunter Abend in der Stadthalle markierten ein ganzes Wochenende lang die fast schon vorgezogene Fasnacht. Seit 1937 treffen sich die Zünfte von der Ortenau über den Hochschwarzwald bis ins Dreiländereck beim Herbstkonvent, in Wehr findet der Konvent nur alle paar Jahrzehnten statt.

"Probleme hat es in diesem Jahr keine gegeben", bilanzierte Zunftrat Oliver Brüderle die komplette Saison. Er muss es wissen – schließlich hat er an der Fasnacht 2017 148 Termine als Zunftrat wahrgenommen. Die Neukonzeption des Hemliglunki-Balls in der Stadthalle sei aufgegangen, die Zunftabende waren gut besucht und fast ausverkauft. Als tragfähige Lösung für den Rosenmontag hat sich der Jubiläumsumzug der Hexen herausgestellt. So war das Narrendorf auf dem Talschulplatz "endlich gut belebt". Bürgermeister Michael Thater regte in seinen Grußworten an: "Die Stadt wünscht sich den Rosenmontagsumzug in Wehr."

Auch bei den Festivitäten abseits der Fasnacht lassen sich die Mitgliedszünfte einzeln oder als geschlossene Gemeinschaft sehen. 1. Mai oder Sommer in Wehr, Ausflüge und gemeinsame Grillabende – jede Zunft für sich berichtete im Narrenheim über ihr zurückliegendes Jahr.

Wahlen standen an der Hauptersammlung keine auf der Tagesordnung. Die angesetzte Ehrung musste ausfallen, weil der zu Ehrende nicht anwesend war. Dies soll laut Brüderle nachgeholt werden. Mit Adelbert Leuter hat die Narrenzunft einen neuen Narrenheimwirt und im nächsten Jahr steht wieder ein runder Geburtstag an: 2018 feiern die Schlossgeister ihr 60-jähriges Bestehen.

Die zehn Wehrer Zünfte haben sich in der Narrenzunft Wehr zusammengefunden. Im Internet (www.narrenzunft-wehr.de) präsentiert die Zunft den Narrenfahrplan für 2018 und viele kleine Schmankerl).