Wehr Narrenbaum: Prächtige Fichte misst 34 Meter

Die Chloschterhöfer Wälder haben ihren Narrenbaum gestellt und damit für die Fasnacht das Zepter in Wehr übernommen. Der Narrenbaum ist eine prächtige Fichte und misst 34 Meter.

Wehr (kf) Er steht, der Wehrer Narrenbaum. Die nächsten Wochen werden also närrisch in Wehr. Die „Chloschterhöfer Wälder“ hatten am Samstagmorgen das schönste Gewächs im Wald ausgesucht und dann einfach umgehauen. Am Mittag bekam das edle Gehölz seinen Festumzug zum Rathausplatz.

Natürlich gehören Fichten eigentlich nicht zu den Edelhölzern, wenn die Wälder in Wehr eine von ihnen zum Narrenbaum küren, ist das aber praktisch eine Veredelung von Wälder Gnaden. 34 Meter misst also die Edelfichte, die die nächsten Wochen auf dem Rathausplatz die Fasnacht symbolisiert. „Nicht in der Länge, sondern in der Höhe“, stellte Charly Senn von den Wäldern auch noch fest.

Schon am frühen Morgen hatten sich die Wälder auf in den Wald gemacht, um ihren Narrenbaum zu suchen und natürlich auch, um zu vespern. Brot, Speck und ein wenig Hochprozentiges haben die Wälder immer im Rucksack dabei. Gefällt, entastet, geschält und mit bunten Bändern geschmückt wurde der Baum. Schließlich verladen und im Umzug durch die Stadt geführt. „Endlich isch sie do, die fünfti Johreszit“, stellte denn auch Oliver Brüderle, Vorsitzender der Narrenzunft Wehr und selbst Mitglied bei den Wäldern, fest. So lange hatten sie warten müssen, bis sie wieder das Zepter in der Stadt übernehmen durften, in den nächsten Wochen werden es die Narren dafür richtig krachen lassen.

Ein paar hundert Besucher hatten sich auf dem Rathausplatz versammelt, um dabei zu sein, wie die heiße Phase der närrischen Zeit in Wehr eingeläutet wird. Stadtmusik und Chio Maicos spielten dem Narrenbaum ein Ständchen nach dem anderen, während ihn die Wälder mit vereinten Kräften wieder aus der Horizontalen in die Vertikale beförderten. Jedes Mal ein Kraftakt, aber die Wälder sind Experten in Sachen Narrenbaumstellen. Da sitzt (fast) jeder Handgriff und ruckzuck steht der Baum. So lange der Narrenbaum vor dem Alten Schlössle in Sichtweite des Rathauses steht, hat Bürgermeister Michael Thater eigentlich nichts mehr zu sagen in Wehr.