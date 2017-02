Wehr Narren nehmen Abschied in Wehr und Öflingen

Fasnachtsverbrennungen in Wehr und Öflingen

Was für ein trauriges Ende: Die Fasnacht 2017 wurde am Dienstagabend feierlich verbrannt. Erst in Öflingen, eine Stunde später auch in Wehr brannte der Scheiterhaufen mit dem Bantle. In Öflingen heulten die Narren der Fasnacht diesmal ganz besonders hinterher. Mit dem Narrentreffen der VHN war es diesmal noch tausendmal schöner als sonst. Und das nächste Narrentreffen kommt erst im Jahr 2023 wieder. Die Tränen flossen, das Wehklagen hallte durchs Dorf. Narrenboss Michael Sutter hielt die Trauerrede, das Sumpfernieorchester spielte den Trauermarsch. Aber mit einem können sich die Narren trösten, am 11.11. geht’s schon wieder los. Narri, Narro. Bild: Jörn Kerckhoff