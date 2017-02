Wehr Närrisch feiern in Öflingen war angesagt mit den Rhy-Wehra-Schränzern

Die Schulsporthalle in Öflingen stand bim Ball der Rhy-Wehra-Schränzer ganz im Zeichen Hollywoods.

Wo sonst am Hochrhein, wenn nicht in Öflingen ist der Fasnachtssamstag ein absolutes Muss für jeden Narren? Die Rhy-Wehra-Schränzer bieten seit Langem ein Stelldichein für renommierte Guggen-Musiker. Vom zahlreichen Publikum wird diese Veranstaltung hoch geschätzt. Die Schulsporthalle stand ganz im Zeichen Hollywoods. Charly Chaplin und weitere Stars der Filmszene reihten sich dicht an dicht auf der Mottoparty. Livemusik und Konzerte der vagabundierenden Guggen wechselten sich ab. Der nahtlose Übergang zum Fassanstich auf dem Schällenmarkt am Sonntagmorgen ist für die Mannschaft im Hintergrund schon üblich geworden.