Wehr Nächtliches Parkverbot sorgt für Ärger

Wegen der Windpark-Transporte droht Anwohnern wochenlange Einschränkung

Für Irritationen bei Anwohnern sorgt seit ein paar Tagen das nächtliche absolute Parkverbot in der Talstraße und In den Höfen. Obwohl die Schwertransporte zum Windpark in dieser Woche über die Ausfahrt Wehr-Nord geführt werden sollen, ist die gesamte Strecke ab Ausfahrt Wehr-Mitte mit den Verbotsschildern gepflastert. Die beiden genannten Straßen sind aber erst Mitte September von den weiteren Schwertransporten betroffen. Wie der Wehrer Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz erklärt, habe die ausführende Logistikfirma die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt Waldshut sehr großzügig ausgelegt und das Parkverbot für den gesamten – ohnehin großzügig ausgelegten – Zeitraum für alle Schwertransporte ausgeschildert. Tatsächlich werde die Talstraße auch bei den in der vergangenen Nacht begonnenen Transporten gebraucht – als Ausweichroute, falls auf der nördlichen Strecke (Ausfahrt Nord/Schopfheimer Straße/Friedrichstraße) unerwartete Schwierigkeiten auftreten. Der Ordnungsamtsleiter will sich aber dafür einsetzen, dass das Parkverbot wieder eingeschränkt wird und nur in den Nächten gilt, in denen auch tatsächlich Transporte stattfinden.