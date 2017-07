Wehr Nachwuchs des MV Öflingen beweist Können

Viele bekannte Melodien konnten die Zuhörer beim Eltern-Vorspiel am Mittwoch genießen.

Das alljährliche Eltern-Vorspiel der Nachwuchsmusiker des Musikverein Öflingen (MVÖ) am vergangenen Mittwoch war sehr gut besucht und begeisterte neben den Eltern auch die anderen Gäste. So waren die Jüngsten ganz schön nervös, mussten sie doch nicht nur im Orchester ihr Können unter Beweis stellen, sondern auch in kleinen Gruppen oder sogar einzeln.

Früh möchte der Verein seinen Nachwuchs auf die großen Bühnen stellen. Die Ausbilder hatten viele Volkslieder und bekannte Melodien vorbereitet. Das mit 16 kleinen Künstlern besetzte Nachwuchsorchester unter Leitung von Dirk Strittmatter hatte dann auch schon einen tollen Sound drauf, womit die Zugabe nicht ausblieb. Zum diesjährigen Instrumentallehrgang haben sich laut Ausbildungsleiter und Aktiven-Dirigent Rolf Gallmann wieder acht neue Kinder angemeldet. Der Musikverein ist somit beim Nachwuchs gut aufgestellt.