Wehr Nachschlag für Atdorf-Erörterung

Sowohl Schluchseewerk als auch Bürgerinitiative sehen sich durch die Verhandlungen bestätigt

Zum Schluss waren alle Beteiligten erleichtert: Das Erörterungsverfahren für das Pumpspeicherwerk Atdorf, das in den vergangenen drei Wochen in der Wehrer Seebodenhalle stattfand, ist beendet – zumindest vorerst. Im Gespräch mit unserer Zeitung kündigte der Erste Landesbeamte Jörg Gantzer allerdings schon einen Nachschlag an. Voraussichtlich Anfang kommenden Jahres sollen die Fragen geklärt werden, die bislang offen geblieben sind. "Maximal eine Woche" solle die Fortsetzung dauern. Danach wird sich das Landratsamt Waldshut als zuständige Planfeststellungsbehörde mit der Bewertung der Begründungen von Antrag und Erwiderungen ausführlich auseinandersetzen und eine Entscheidung vorbereiten.

Den gestrigen, vorläufig letzten Tag der Erörterung nutzten einige Beteiligten für Abschluss-Statements. Projektleiter Christoph Giesen sagte für die Schluchseewerk AG, es habe sich in dem dreiwöchigen Erörterungsverfahren erwiesen, „dass wir einen äußerst komplexen und schwierigen Planfeststellungsantrag mit größter Sorgfalt, Kompetenz und unter Einhaltung jeglicher Gesetze und Verordnungen erarbeitet haben“. Aus dem Ziel, einen Beitrag zur zukünftigen Stromversorgung zu leisten, beziehe das Schluchseewerk „die Absicht und Legitimation, ein Projekt wie das Pumpspeicherwerk Atdorf zu verfolgen und zu planen, von dessen Notwendigkeit für die Energieversorgung von morgen wir uneingeschränkt überzeugt sind“, so Giesen. Er betonte, dass sein Team mit dem Ziel angetreten sei, zu belegen, dass man Natur und Technik in Einklang bringen kann.

“ In Richtung der Gemeinde Herrischried, die eine Zuverfügungstellung kommunaler Flächen ausschließt, appellierte er: „Einseitige Blockaden helfen niemandem weiter. Geben Sie uns in Gesprächen die Chance, dass wir für beide Seiten faire Lösungen erarbeiten können, in die sich beide Seiten auch vollumfänglich einbringen können.“

In ihren Einwendungen voll bestätigt sieht sich die Bürgerinitiative Atdorf. Als völlig ungeklärt sieht sie beispielsweise die Frage der Ersatzwasserversorgung. Diese müsse vor einem Planfeststellungsbeschluss absolut sicher sein, so Sprecher Klaus Stöcklin. „Davon sind wir noch meilenweit entfernt. Unseres Erachtens gibt es für den Quellberg Abhau überhaupt keinen Ersatz. Der Gutachter des Regierungspräsidiums spricht gar von einer Perle.“ Ebenso sei es dem Vorhabenträger auch nicht gelungen, eine Notwendigkeit des PSW nachzuweisen. Experten beurteilten das PSW schlicht als „nützlich.“ Dagegen berge das Projekt zahlreiche Risiken: „Viele Einzelrisiken addieren sich zu einem nicht zu vernachlässigenden Restrisiko für die Region.“

Für die vier betroffenen Kommunen Bad Säckingen, Wehr, Rickenbach und Herrischried formulierte der Wehrer Bürgermeister Michael Thater ein Lob an alle Beteiligten: In der Sache hart, aber jederzeit fair, sei gestritten worden. "Das war vorbildlich!" In seiner inhaltlichen Bewertung fand Thater allerdings auch kritische Worte: So seien die vier Bürgermeister in der Frage der wirtschaftlichen Notwendigkeit eines Pumspeicherwerks in den drei Wochen ernüchtert worden. Eindringlich forderte er die Planfeststellungsbehörde auf, diese offene Frage genau zu püfen.

"Wir werden beim Bau viel geben – dann wollen wir aber auch sicher sein, dass es berechtigt ist", so Thater. Für die Raumschaft stehe nicht nur eine "grandiose Landschaft" auf dem Spiel. Auch "Trink- und Heilwasser haben für die Kommunen eine große Bedeutung."