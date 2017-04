Wehr Musikverein St. Mang kommt zum Rettichfest

Der Musikverein Öflingen erhält beim Rettichfest jedes Jahr Besuch von Gastkapellen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Musikverein St. Mang aus Kempten kommt in diesem Jahr schon zum zweiten Mal. Warum die Musiker so viel Wert auf ihre Gäste legen, erfahren Sie hier.

Öflingen – Öflingen ist eine Reise wert. Wer für diese Aussage einen Beleg braucht, der soll nur mal in die Historie des Musikvereins Öflingen (MVÖ) schauen. Unzählige Gastkapellen kamen seit 1950 zum Rettichfest des MVÖ nach Öflingen – die können nicht alle irren. Zum Rettichfest 2017 (20. und 21. Mai) wird der Musikverein St. Mang aus Kempten im Allgäu zu Gast sein und das auch schon zum zweiten Mal.

"Es haben sich so viele schöne Erlebnisse und Verbindungen aus dieser Tradition ergeben", erzählt die Vorsitzende des Musikvereins Öflingen, Ilona Kunzelmann. Die innigste Verbindung ergab sich zwischen Daniela Maier aus Öflingen und einem Musiker des Musikvereins 1871 Fremdingen. Maier heißt inzwischen Reichherzer, ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Fremdingen in Bayern. So weit geht es zum Glück nicht bei jedem Besuch einer Gastkapelle, sonst würden dem MVÖ irgendwann die Musiker ausgehen. Aber Freundschaften hätten sich im Laufe der Jahre einige ergeben, so Kunzelmann.

Der Musikverein Ratzenmoos war im Jahr 1950 die erste Gastkapelle beim Rettichfest in Öflingen. Bis zum Jahr 1963 lag die Idee mit der Gastkapelle auf Eis, seither ist aber beinahe in jedem Jahr eine Kapelle nach Öflingen gekommen. Aus Deutschland, Österreicht und der Schweiz, aber auch aus Ungarn, Schweden, der Tschechischen Republik, Belgien und Italien waren Blasmusiken in Öflingen. Der MVÖ ist international aufgestellt, zumal es nach jedem Besuch in Öflingen auch einen Gegenbesuch gibt. So lernen die Musiker aus dem kleinen Öflingen die Welt kennen.

"Meist ergibt sich durch Zufall irgendeine Verbindung zu einem Musikverein", erzählt die Vorsitzende, die bislang immer für die Gastkapellen zuständig war. Durch ihre Wahl zur Vorsitzenden hat sie diese Aufgabe nun an Sascha Martschinke weitergegeben, der schon für das Rettichfest 2018 auf der Suche nach einer Gastkapelle ist. Es gebe im Internet auch Foren, in denen man Blaskapellen suchen kann, die ebenfalls an einem solchen Konzept von Besuch und Gegenbesuch interessiert seien, so Kunzelmann.

Natürlich sei es eine Menge Arbeit. Einfacher sei es, das Rettichfest mit Blaskapellen aus der Umgebung zu gestalten. Die Gastkapellen müssten untergebracht und versorgt werden. Und das jedes Mal privat. Viele Passivmitglieder oder Verwandte von Musikern seien Jahr für Jahr bereit, einen oder mehrere der Musiker bei sich aufzunehmen. Beim Musikverein St. Mang sind es immerhin 40 Gäste, die so untergebracht werden müssen.

Das sei aber eben auch das Besondere beim MVÖ und bislang seien alle Gastkapellen begeistert wieder nach Hause gefahren, erzählt Kunzelmann. Dennoch habe man vor einigen Jahren beim MVÖ auch die Frage gestellt, ob dieses Konzept der Gastkapelle noch zeitgemäß und den Aufwand wert sei. Mit großer Mehrheit hätten sich die Mitglieder dafür ausgesprochen, dies beizubehalten, weil es einfach ein fester Bestandteil des Rettichfestes sei.

Zur Kapelle St. Mang besteht seit 15 Jahren ein Kontakt. Im Jahr 2002 waren die Musiker aus Kempten bereits beim Rettichfest, es folgte der Gegenbesuch des MVÖ im Allgäu. "Die lassen es ordentlich krachen und machen richtig Stimmung auf der Bühne", verspricht Kunzelmann und hofft, dass die Schulsporthalle Öflingen am Samstag ab 19 Uhr richtig voll sein wird, wenn die Kapelle St. Mang auf der Bühne loslegt.

beginnt am Samstag, 20. Mai, um 13 Uhr mit dem Anstoß zum Rettichpokal. Ab 19 Uhr wird dann in der Schulsporthalle gefeiert. Am Sonntag startet das Fest um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, der bis zum Abend dauern wird.